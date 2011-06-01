بهبود اینترنت در خوابگاههای علوم پزشکی تهران/ صبحانه برای 6هزار دانشجو

دکتر مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه پس از ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با تهران، لازم بود که شرایط خوابگاهی برای تمام دانشجویان یکسان سازی شود، اصلاحاتی در امکانات و برنامه های غذایی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شد.

وی افزود: یکی از گلایه های دانشجویان خوابگاهی، میزان سرعت اینترنت در اتاق های خوابگاه است که دلیل عمده آن پراکندگی خوابگاهها است.

گلایه دانشجویان خوابگاهی از میزان سرعت اینترنت در اتاق های خوابگاه

محقق اظهار داشت: در حال حاضر خوابگاههایی که پیش از این متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بوده است بیش از اندازه پراکنده هستند. این پراکندگی در حدی است که یکی از آنها در جنوب تهران، یکی در غرب، یکی در شمال و دیگر بخشهای تهران قرار دارد و همین مسئله موضوع توزیع امکانات را سخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: این خوابگاهها برای تامین اینترنت از مخابرات ADSL خریداری می کنند که همین موضوع باعث کندی سرعت اینترنت می شود. در این میان خوابگاههایی که در محدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند از اینترنت دانشگاه استفاده می کنند که سرعت مناسبی دارد.

حل مشکل اینترنت با نصب دکل و سایر امکانات سخت افزاری اینترنت

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای حل این مشکل مقرر شد که با نصب دکل و سایر امکانات سخت افزاری اینترنت خوابگاههای دیگر نیز از اینترنت دانشگاه تامین شود.

وی با اشاره به برنامه دانشگاه برای رفع مشکلات تغذیه ای در خوابگاههای علوم پزشکی تهران گفت: قرارداد تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران به گونه ای است که تنها پخت و توزیع بر عهده پیمانکار بوده و خرید مواد غذایی برعهده دانشگاه است و همین مسئله کیفیت را تا حدی مناسب نگه داشته است.

تنظیم قرارداد برای بهبود تغذیه خوابگاهها

محقق افزود: در دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق قرارداد به گونه ای بود که کل موضوع بر عهده پیمانکار بود که همین مسئله در کیفیت غذا تاثیر گذار بود و با پایان قرارداد این پیمانکار، کلیه روند تهیه غذا در دانشگاه علوم پزشکی تهران یکسان شد.

برقراری صبحانه برای 6 هزار و 200 دانشجویی خوابگاهی در علوم پزشکی تهران

وی یادآور شد: همچنین پیش از این در خوابگاههای وابسته به دانشگاه "ایران" سابق صبحانه داده نمی شد که از هفته آینده برای تمام خوابگاهها صبحانه برقرار می شود. روزهای تعطیل نیز غذا داده نمی شود و دانشجویان می توانند خودشان غذای خود را طبخ کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از تاکید رئیس دانشگاه بر بازدید دوره ای از خوابگاهها خبر داد و گفت: برنامه بازدید از حوزه های مختلف دانشگاه تا شهریورماه تهیه می شود.

به گزارش مهر، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران طی نامه ای به دکتر مصطفی محقق بر بهبود تغذیه، دسترسی به اینترنت و بازدیدهای مکرر از خوابگاههای دانشجویی و رفع مشکلات آنان تاکید کرده است.