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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی عضو ستاد توسعه زیست فناوری کشور شد

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی عضو ستاد توسعه زیست فناوری کشور شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج طی حکمی، عضو ستاد توسعه زیست فناوری کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی خیام نکویی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در کرج طی حکمی به عضویت ستاد توسعه زیست فناوری کشور درآمد.

طی این حکم، وی به مدت سه سال عضو ستاد توسعه زیست فناوری کشور شده است ضمن اینکه این حکم از سوی حسین سالار آملی معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

خیام نکویی از سال 1384 مسئولیت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در کرج را بر عهده دارد.

نمایندگی تام‌الاختیار وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون هماهنگی ستاد زیست‌فناوری، کارگروه زیست فناوری وزارت جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از مسئولیتهای خیام نکویی است.

عضویت در کمیته ملی اخلاق زیستی وابسته به یونسکو از دیگر مسئولیتهای خیام نکویی بوده است.

کد مطلب 1325470

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