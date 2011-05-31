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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

فتحی پور:

افزایش سود تسهیلات بانکی به تولید آسیب می رساند

افزایش سود تسهیلات بانکی به تولید آسیب می رساند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش سود سپرده های بانکی، افزایش سود تسهیلات بانکی را بدنبال داشته که این امر به تولید آسیب می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران در مخالفت با افزایش سود سپرده های بانکی آن را دارای توجیه اقتصادی ندانست.

وی با اشاره به درخواست بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده های بانکی تاکید کرد: در این مورد نباید یکطرفه پیش رفته بلکه باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود.

وی افزود: بانک مرکزی هدف از افزایش سود سپرده های بانکی را کنترل نقدینگی بازار و هدایت سرمایه به بانکها اعلام می کند، در حالیکه تولید و صنعت هم در این خصوص حرفهایی برای گفتن دارد.

فتحی پور با بیان اینکه براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم هزینه های تولید را کاهش دهیم، گفت: با افزایش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.

وی از بحث و بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار در چند روز آینده خبر داد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را با هدف سروسامان دادن به بازار ارز و سکه برای شورای پول و اعتبار آماده کرده است.

کد مطلب 1325473

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