به گزارش خبرنگار مهر، صلاح الدین زی محمد مدیر اداره پژوهش های شبکه الجزیره قطر ظهر سه شنبه در همایش بین المللی بیداری اسلامی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، با اشاره به قیام مردم در کشورهای منطقه گفت: در گذشته مردم در این کشورها دیده نمی شدند، به طوریکه در مشارکت های سیاسی نمی توانستند نقشی ایفا کنند از این رو به بن بست رسیدند و این بن بست منجر به قیام مردم در کشورهای عربی شد.

زی محمد اظهار داشت: این کشورها در دوران مدیران سابق زیر چتر کشورهای غربی و اروپایی قرار داشتند و از استقلال کامل برخوردار نبودند و از آنجا که نمی توانستند اشغال و اشغالگری را تحمل کنند به قیام علیه ظلم و استعمار پرداختند.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه برقراری عدالت اجتماعی مهمترین پیام مردم در کشورهای منطقه است، گفت: مردم در کشورهای منطقه همواره به دنبال برقراری عدالت و ایجاد دموکراسی هستند به همین دلیل حکومت های سابق را ساقط کردند تا به این وسیله بتوانند حکومتی که در آن عدالت و دموکراسی تعریف می شود را محقق کنند.

وی در ادامه سخنانش افزود: در گذشته دستگاه های امنیتی این اجازه را نمی دادند که مردم نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند اما هم اکنون مردم با قیام خود در مقابل دستگاه های امنیتی و کشورهای غربی ایستاده‌اند به طوریکه این دستگاه ها از قیام مردم ترسیده اند.

زی محمد قیام مردم در کشورهای منطقه را بهترین فرصت برای ابلاغ نظرات و دیدگاه های واقعی مردم ارزیابی کرد و افزود: تغییرات در منطقه کلید خورده است و این تغییر و تحول ادامه پیدا خواهد کرد اما باید مردم کشورهای منطقه بدانند چالش هایی پیش روی آنها وجود دارد و باید این چالش ها را برطرف کنند.

این فعال رسانه ای عدم حضور رهبری واحد در کشورهای منطقه را یکی از این چالش ها دانست و گفت: مردم کشورهای منطقه برای پیروزی نیاز به رهبری واحد دارند تا بتوانند مسیری را که در پیش گرفته اند دنبال کنند.

وی گفت: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی حضور امام خمینی (ره) به عنوان رهبر بود به همین دلیل کشورهای منطقه نیز باید از ایران الگو بگیرند و برای ادامه قیام خود رهبری واحد را انتخاب کنند تا بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را به منصه ظهور برسانند.

زی محمد در پایان سخنانش تاکید کرد: مردم در منطقه پیروز خواهند شد و این پیروزی می تواند برای همگان به خصوص کشورهای عربی موثر باشد.