به گزارش خبرنگار مهر، احمد شموط ظهر سه شنبه در همایش بین المللی بیداری اسلامی با بیان اینکه انقلاب مردم کشورهای عربی بسیار تاثیرگذار است، گفت: مردم در این کشورها قیام کردند تا ساختارهای گذشته را از بین ببرند از این رو باید تمامی سیاست ها و ساختارهایی که در گذشته دنبال می شد از بین برود تا نظامی جدید پیاده شود.

وی تصریح کرد: قیام مردم در کشورهای عربی خودجوش صورت گرفته است، زیرا آنها همواره در مقابل منافع شخصی بیگانگان ایستاده اند و به دنبال منافع مردم هستند تا به این وسیله نظرات و دیدگاه های مظلومین دیده شود.

احمد شموط با اشاره به اینکه در کشورهای منطقه فقط نباید مدیران تغییر یابند اظهار داشت: تغییر مدیران کافی نیست بلکه ساختار نیز باید تغییر یابد به همین دلیل مردم همواره در تونس و مصر خواستار نابودی مدیران و چهره هایی که در گذشته حضور داشتند هستند و فعالیت آنها را به صلاح نمی دانند.

این فعال حقوق بشر اذعان داشت: مردم در کشورهای منطقه انقلاب کردند تا پیام خود را به بیگانگان ابلاغ کنند از این رو پیشنهاد می کنم دبیرخانه ای تحت عنوان دبیرخانه حمایت از مردم منطقه در ایران تشکیل شود.