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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

آرام در گفتگو با مهر:

استفاده از پیشنهادات سازنده نخبگان جوان اسلامشهر در پیشبرد اهداف مؤثر است

استفاده از پیشنهادات سازنده نخبگان جوان اسلامشهر در پیشبرد اهداف مؤثر است

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده نخبگان جوان این شهرستان، در پیشبرد اهداف مؤثر است.

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر، مشاوره با این افراد را سازنده دانست و افزود: فرمانداری شهرستان و تمام مدیران اجرایی دستگاهها پذیرای انتقادات جوانان و راهکارهای عملی آنان برای پیشبرد اهداف منطقه و ساماندهی به پروژه ها هستند.

وی گفت: شهرستان اسلامشهر دارای جوانان مستعد با پتانسیل های بالاست که می توان در زمینه های گوناگون از آنها مساعدت گرفت.

این مسئول با تأکید بر حمایت از جوانان و جلوگیری از دلسرد شدن آنان، ادامه داد: هر جا به جوانان میدان داده شده است و آنها را باور کرده اند، منشاء کارها و خدمات بزرگی بوده اند.

وی بیان کرد: در دوران هشت ساله دفاع مقدس، فرماندهان جوان جنگ همچون شهید باقری و دیگر شهیدان والامقام و رزمندگان جوان به همگان ثابت کردند که جوانان ایرانی با رشادت و غیرت از ارزش ها و کیان ایران دفاع می کنند.

ایجاد تحولات عظیم با شناسایی و جذب جوانان نخبه

این مسئول اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی و جذب جوانان و نخبگان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با ارتباط و همکاری با جوانان می توان تحولات عظیم را در منطقه احساس کرد.

وی بر ضرورت غنیمت شمردن فرصت جوانی به عنوان بهار زندگی تأکید کرد و یادآور شد: این دوران بهترین زمان برای رشد معنوی و علمی و پایه گذاری آینده ای مناسب است.

فرماندار شهرستان اسلامشهر اضافه کرد: دهه چهارم انقلاب دهه عدالت و پیشرفت است و استفاده از این ظرفیت عظیم جوانان نیل به عدالت و پیشرفت را سرعت می بخشد.

وی با اشاره به فعالیت بسیجیان در عرصه های مختلف در 20 حوزه بسیج و ایجاد شعبه علمی پژوهشی در تمام حوزه ها، اظهار داشت: خوشبختانه جوانان مؤمنِ، متعهد و بسیجی در عرصه های علمی نیز خوش درخشیده اند و اختراعات و موفقیت های علمی و پژوهشی آنها مؤید این نکته است.

آرام افزود: در نشستی که با جمعی از نخبگان داشتیم، مقرر شد نخبگان جوان شهرستان اسلامشهر از طریق مشاور جوان فرماندار این منطقه، دیدگاههای خود را به مسئولان ارجاع دهند.

کد مطلب 1325493

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