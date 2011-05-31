به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوری از سوی کاپیتان نوروزی مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام به سمت مدیر اجرایی این منطقه منصوب شد.

مراسم معارفه مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی پیام همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در سالن جلسات این منطقه برگزار شد.

در این مراسم، کاپیتان نوروزی ضمن تشکر از مدیران و کارکنان مجموعه، نوری را به سمت مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی پیام منصوب کرد.

برنامه ها بر اساس اولویتهای فعالیتهای منطقه ویژه پیام دنبال می شود

همچنین در این مراسم بعد از استماع عملکرد مدیران، نوری به معرفی برنامه های خود پرداخت و تاکید کرد: این برنامه ها بر اساس اولویتهای فعالیتهای منطقه ویژه پیام دنبال می شود.

وی مهارت و فعالیت مدیران هر سازمان را بسیار ضروری ارزیابی کرد و رضایت سرمایه گذاران هر منطقه را بهترین تبلیغ آن سازمان دانست.

در پایان این مراسم حکم نوری توسط کاپیتان نوروزی مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام به وی تقدیم شد.

نوری سابقه درخشانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دارد ضمن اینکه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در کرج قرار دارد.