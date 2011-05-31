قاچاقچی بین المللی مواد مخدر در مهر آباد دستگیر شد

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی عملیاتی مشترک با پلیس امنیت ناجا، قاچاقچی بین المللی مواد مخدر دستگیر شد.

سردار چناریان حمل و نگهداری دو هزار و 109 کیلوگرم تریاک، شش کیلو و 900 گرم مرفین و یک قبضه سلاح سنگین و مشارکت در قاچاق مسلحانه مواد مخدر و درگیری مسلحانه با پلیس شهرستان بردسیر در سال 86 را از جمله جرائم این شرور اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این فرد این شرارتها را با همکاری برادر خود انجام می داده است اظهار داشت: این شرور در فرودگاه مهرآباد تهران در حال سوار شدن به هواپیما به همراه یکی از همدستانش دستگیر شد.

سردار چناریان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیتی استان کرمان با تلاش چهار ماهه موفق به شناسایی پاتوق و دستگیری این شرور شدند.

سردار چناریان در ادامه از انهدام یک دستگاه خودرو و هلاکت چهار شرور خبر داد و گفت: در طی این عملیات یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری مهمات جنگی سنگین و نیمه سنگین نیز ضبط شد.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی تکاوری بم از ورود گروهی از اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر از مرز سیستان بلوچستان به کرمان مطلع شدند و با شناسایی مسیر تردد آنها موفق به انهدام این کاروان شدند.