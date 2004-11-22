اسلامگرايان اردني : هدف از كنفرانس شرم الشيخ دادن مشروعيت به اشغالگري آمريكا در عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري " dpa " آلمان ، جبهه عمل اسلامي بزرگترين حزب سياسي اردن از برگزاري كنفرانس شرم الشيخ درمصر انتقاد كرد.



اين جبهه در بيانيه اي اعلام كرد آمريكا كنفرانس شرم الشيخ را فرصتي مناسب براي مشروعيت دادن به اشغالگري اين كشور در عراق مي داند.اين جبهه به حكومت اردن و دولت هاي عربي نسبت به مشاركت در اجراي اين هدف آمريكايي هشدار داد.



اين جبهه كه معارضان دولتي آن را هدايت مي كنند، در ادامه بيانيه خود اعلام كرد: دولت هاي عرب نبايد كنفرانس شرم الشيخ را عاملي براي تسهيل وجود اشغالگران و تداوم حضور آنها و اجراي طرح هاي آنها در عراق و منطقه و دادن مشروعيت به حضور آنها كه آمريكا و هم پيمانان و مزدورانش خواهان آن هستند، قرار دهند (منظور از مزدوران آمريكا از نظر جبهه عمل اسلامي اردن دولت اياد علاوي است)



اين بيانيه از دولت اردن خواسته است همه نوع همكاري را با دولت اياد علاوي از جمله آموزش نيروهاي پليس عراق قطع كند.



شايان ذكر است هاني الملقي وزير امور خارجه اردن دو روز پيش تاكيد كرده بود كه كشورش براي حمايت از حاكميت كامل عراق در كنفرانس شرم الشيخ شركت خواهد كرد.



