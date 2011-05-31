حمایت از موسیقی اصیل ایرانی رویکرد معاونت هنری البرز است

ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به برگزاری کنسرت ارکستر موسیقی ملی در استان این رویداد را حرکتی ارزشمند برای استان به شمار آورد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سه وظیفه عمده به عهده دارد که از این جمله نظارت، هدایت و حمایت از آثار و فعالیت های فرهنگی و هنری است.

گله دار زاده با بیان اینکه حمایت از آثار موسیقایی نیز از جمله بخشهای مهم این معاونت به شمار می رود، تاکید کرد: بخش خصوصی اغلب به سرمایه گذاری برای دعوت از خوانندگان پاپ و مردمی متمایل است در حالیکه توجه به موسیقی اصیل ایرانی و نواحی در این حوزه بسیار ضروری است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز یاد آور شد: موسیقی نواحی و موسیقی ملی به رغم اهمیت، اعتبار و اثرگذاری آن کمتر مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته و از این رو این معاونت ضرورت توجه به این بخش ها را احساس کرد که بر این اساس دعوت از گروه های موسیقی ملی و نواحی در دستور کار معاونت هنری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: دعوت از ارکستر موسیقی ملی با همکاری دفتر رئیس معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این رویکرد صورت گرفت و اجرای این گروه یکی از بهترین اجراهای اخیر در کرج به شمار می آید.

گله دارزاده عنوان کرد: طی این برنامه قطعاتی از جشنواره بین المللی فجر سال گذشته برای نخستین بار به اجرا در آمد.

معاون هنری اداره ارشاد افزود: همچنین قطعه نی نوا ساخته استاد حسین علیزاده که از آثار اصیل و خاطره انگیز موسیقی کشور است در این برنامه اجرا شد. این اجرا یادآور دلاوریها و مظلومیتهای اباعبدالله الحسین(ع) بود و شوری ویژه به نخستین اجرای ارکستر موسیقی ملی در استان البرز داد.