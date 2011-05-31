به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مراسم تجلیل از برترین‌های اخلاق لیگ برتر فوتبال با همکاری کمیته‌های فرهنگی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر دهه اول تیر ماه با حضور مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال برگزار و طی آن از برترین‌های اخلاق دهمین دوره مسابقات لیگ برتر تجلیل خواهد شد.

در این همایش یک روزه ضمن تقدیر از 34 بازیکن لیگ برتر فوتبال که توانسته‌اند عنوان برترین‌های اخلاق 34 هفته لیگ نهم را به خود اختصاص دهند از برترین مدیران و مربیان فوتبال برتر اخلاقی تقدیر خواهد شد.



به گفته علیرضا علیپور شهرهای تهران و اصفهان میزبان برگزاری سومین دوره انتخاب برترین های اخلاق لیگ دهم هستند ولی احتمال برگزاری این مراسم در تهران بیشتر است.