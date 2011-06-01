ثبت یادگارهای معمار بزرگ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعی است به دلیل موقعیت ویژه‌ای که حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ سیاسی اجتماعی و باورهای مذهبی مردم ایران دارد ساختن فیلم و سریال درباره این شخصیت با حساسیت‌های فراوان همراه است، این حساسیت حتی تا امروز که 22 سال از ارتحال ایشان می‌گذرد ادامه داشته و مانع پرداختن به وجوه مختلف شخصیت امام راحل شده است.

سینماگران مختلف بسته به میزان توانایی خود به موضوع زندگی و شخصیت امام خمینی (ره) پرداخته است، اما مهمترین و پرحاشیه‌ترین فیلم سینمایی این سال‌ها که درباره امام ساخته شده "فرزند صبح" به کارگردانی بهروز افخمی است، روایت مدرن و غیرکلیشه‌ای این کارگردان که بارها تعلق خاطرش را به حضرت امام ثابت کرده، چندان به مذاق مخاطبان فیلم خوش نیامده است.

"فرزند صبح" که فرازهای مختلف زندگی معمار کبیر انقلاب را به تصویر کشیده است، آنقدر ایرادها و ضعف‌های تکنیکی دارد که باعث آزار مخاطبان فیلم شد، اما با همه این‌ها و با توجه به هزینه چند صد میلیون تومانی که برای ساخت این فیلم صرف شده است، نباید نمایش آن به تعویق بیفتد، بی‌مهری به این فیلم مانع از ادامه فیلمسازی درباره امام می‌شود و این ظلم مضاعف به این شخصیت بزرگ است.

"فرزند صبح" نمونه کامل و متعالی برای فیلمی درباره امام خمینی نیست، اما می‌تواند نقطه شروعی باشد تا مسئولان سینمایی و سینماگران دوباره و از نو نگاهی جدی به این شخصیت داشته باشند، در کنار "فرزند صبح" فیلم سینمایی "صنوبر" به کارگردانی مجتبی راعی هم یکی از بهترین آثاری است که درباره امام (ره) ساخته شده است. فیلم نمایش غیرمستقیم حوادثی است که در کودکی و در زندگی امام وجود داشته است.

نمایی از فیلم تلویزیونی "11 دقیقه و 30 ثانیه"

راعی در "صنوبر" دوران نوجوانی امام و ماجراهایی را که باعث شکل گیری شخصیت او شده به نمایش گذاشته است، تمرکز بیشتر آثار ساخته شده در دوره کودکی امام خمینی (ره) نشان دهنده این موضوع است که بیشتر فیلمسازان از این موضوع که به سمت نمایش ویژگی‌های شخصیتی حضرت در دوران جوانی یا میانسالی ایشان بروند هراس دارند و ترجیح می‌دهند به این سمت نروند.

فیلم تلویزیونی "11 دقیقه و 30 ثانیه" به کارگردانی بهروز افخمی یکی از معدود آثاری است که دوران میانسالی امام خمینی را به تصویر می‌کشد و نمایشگر بخش‌هایی از دوران زندگی حضرت امام است که ایشان در حال اداره حکومت بودند، این فیلم 90 دقیقه‌ای در مقایسه با پروژه چند میلیاردی افخمی حس و حال بهتری دارد و ساده و سرراست علاقه یک جوان به رهبر انقلاب را نشان می‌دهد.

در مجموعه "یادداشت‌های یک خبرنگار" به کارگردانی رسول صدرعاملی، این کارگردان با توجه به تجربه شخصی خود از حضور در نوفل لوشاتو در بحبوحه انقلاب تلاش کرده در قالب یک مستند داستانی روزهای آخر پیروزی انقلاب و ارتباطی که مردم با امام داشته‌اند را به تصویر بکشد، بازخوانی روزهای تبعید امام در اروپا به شکلی مستند در این مجموعه جذاب بوده و وجهی تاریخی و استنادی به آن داده است.

در مجموعه داستانی "آفتاب و زمین" به کارگردانی جواد شمقدری بخش‌هایی از مبارزه پدر امام خمینی علیه قدرت حاکم به تصویر کشیده شده، شمقدری که ساخت یک مستند از دوران رحلت امام و مراسم خاکسپاری ایشان را هم در کارنامه دارد در مجموعه "آفتاب و زمین" تلاش کرده ریشه شجاعت و حق طلبی امام را در خانواده او به تصویر بکشد، او در آن مقطع می‌خواست در دو مجموعه دیگر بخش‌هایی دیگر از زندگی ایشان را به تصویر بکشد اما شرایط مهیا نشد.

در مستند "116 روز در نوفل لوشاتو" که سال 87 تولید شد، بخش‌هایی از رویدادهای مهم انقلاب اسلامی از سال 42 تا سال 57 در قالب مستند داستانی روایت شده است، در این مستند که بدون حضور چهره‌های شاخص بازیگری ساخته شد، بیشتر چهره‌هایی که در پیروزی انقلاب سهم داشتند را می‌توان دید، حضرت امام (ره) هم در بسیاری از سکانس‌های مجموعه حضور دارد.

با توجه به میزان اقبالی که از مجموعه‌ها و فیلم‌هایی که درباره امام خمینی ساخته شده، دیده‌ایم مشخص است آثار داستانی بیشتر در جذب مخاطب موفق بوده‌اند، اگرچه مستندهای مختلفی درباره ایشان ساخته شده و برنامه‌هایی متنوع با موضوع زندگی، سلوک فردی و شیوه زمامداری ایشان روی آنتن رفته اما آثاری در یاد مانده‌اند که وجهه داستانی در آنها پررنگ تر بوده است.