الثوره : سازمان ملل بايد بر انتخابات آتي عراق نظارت كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الثوره با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: كنفرانس بين المللي عراق به ميزباني مصر، فرصت ديگري است تا بار ديگر اجماع بين المللي در مخالفت با اشغال عراق و مبناي دخالت نظامي بدون كسب اجازه از سازمان ملل متحد و شوراي امنيت شكل بگيرد.



در سرمقاله اين روزنامه همچنين مي خوانيم: برگزاري كنفرانش شرم الشيخ فرصت ديگري را نيزدرباره پافشاري بر نقش سازمان ملل متحد و كشورهاي همسايه عراق و ضرورت پايان اشغال در كوتاه ترين زمان ممكن و نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات عراق براي تضمين سلامت وبرگزاري سراسري آن فراهم مي سازد.



اين سرمقاله مي افزايد: انتخابات بايد درتمامي مناطق عراق برگزار شود و نه براساس نظر آمريكايي ها كه تنها خواهان اجراي انتخابات در 75 در صد مناطق عراق و استثناي مناطق ناامن اين كشور هستند.



كميته برگزاري انتخابات عراق روز گذشته يكشنبه اعلام كرد كه انتخابات سراسري اين كشور در تاريخ 11 بهمن ماه سال جاري (30 ژوئن) برگزار خواهد شد.



شايان ذكرز است كه كنفرانس بين المللي عراق با حضور كشورها و سازمانهاي مختلف مرتبط با موضوع عراق فردا با حضور تمامي اعضاي دعوت شده در گردشگاه شرم الشيخ برگزار مي شود.

