چهار طرح فرهنگی در روستای قوچ حصار شهرری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مراسم افتتاح چهار طرح فرهنگی در روستای قوچ حصار با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری تهران، امام جمعه باقرشهر، معاون عمرانی فرماندار شهرستان ری، بخشدار کهریزک، خانواده معظم شهدا و دیگر مسئولان شهرری برگزار شد.

این مراسم با افتتاح مجتمع فرهنگی اداری و درمانی ولایت، فروشگاه تعاونی مصرف قوچ‌حصار، افتتاح دانشگاه پیام‌ نور و کلنگ ‌زنی مجتمع مسکونی فدک همراه بود.

مدیر کل امور روستایی استانداری تهران با اشاره به ویژگی‌های روستای قوچ‌حصار، این روستا را قسمت منقطعی از یک شهر دانست که بیشتر جلوه شهری به خود پیدا کرده است.

مجتمع فرهنگی اداری و درمانی ولایت با اعتبار شش میلیارد ریال در زمینی به مساحت 200 متر‌مربع در پنج طبقه شامل سالن آمفی تئاتر، کتابخانه عمومی، درمانگاه، آموزشگاه و ساختمان دهیاری است.

فروشگاه تعاونی مصرف قوچ ‌حصار نیز در قطعه زمینی به مساحت 50 متر‌مربع برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ساخته شده که برای ساخت و تجهیز آن 800 میلیون ریال هزینه شده است.

همچنین دانشگاه پیام نور این منطقه به ارزش شش میلیارد ریال در محلی که پیش از این دهیاری بود با مساعدت مسئولان شهرستان و دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت و در این راستا یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی آن اختصاص یافته است.

زمین مجتمع مسکونی فدک نیز به مساحت 9 هزار و 500 متر‌مربع اوقافی بوده که با هماهنگی‌های انجام شده برای احداث منازل مسکونی برای افراد واجد شرایط روستا اختصاص یافته است.