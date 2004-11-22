درصد كمي از موضوع كتاب نخواني معلول مسئله ي اقتصادي است / فقط در جامعه ي آرام ، مي توان به گذشته ي پرشكوه فرهنگي بازگشت

شاعر " آوازهاي واپسين " كه در هفته ي كتاب جمهوري اسلامي با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : بر عكس آنچه مي گويند و وانمود مي شود ، درصد خيلي كمي از موضوع كتاب نخواني به مسئله اقتصادي بر مي گردد ، اين كه گفته مي شود قدرت مردم براي خريد كتاب پائين آمده ، مغاير با نظر بسياري از ناشران و عقلاي عرصه ي فرهنگ است ، چرا كه قيمت يك كتاب ، خيلي پائين تر از بسياري ديگر از كالاهاست كه روزانه در سبد خريد مردم قرار مي گيرد ، مثلا يك پاكت ساده ي شير 500 تومان است ، قيمت يك مجموعه شعر هم فراتر از اين مبلغ نيست.



سيد عبدالجبار كاكايي تصريح كرد : مسئله دوري نسل هاي امروز را بايد درعلل ديگري مورد بحث و بررسي قرار داد ، مثلا اگر اين موضوع را درحوزه ي جامع شناسي تحقيق و بررسي كنيم ، رفتار شناسي عمومي ، شرايط روز ، وضعيت سياسي و نوع كتاب هايي كه عرضه مي شود ، نيز در بروز اين وضعيت موثر هستند.







وقتي بحران هايي سياسي در جامعه ي بين المللي يا داخلي شكل مي گيرد ، به عينه مي بينيم كه اقبال عمومي به خريد و مطالعه ي اين كتاب ها دوچندان مي شود ، در چنين شرايطي نبايد مسئله ي " خواندن كتاب " را به طور كلي به حساب سياست گذاشت ، چرا كه به هرحال " كتاب " خوانده مي شود ، هرچند همان طور كه گفتم ، يك بحران سياسي ، بهانه قرار گرفته است.

نام گوينده : سيد عبدالجبار كاكايي

مدير واحد ادبيات موسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني ( ره ) ياد آور شد : وقتي بحران هايي سياسي در جامعه ي بين المللي يا داخلي شكل مي گيرد ، به عينه مي بينيم كه اقبال عمومي به خريد و مطالعه ي اين كتاب ها دوچندان مي شود ، در چنين شرايطي نبايد مسئله ي " خواندن كتاب " را به طور كلي به حساب سياست گذاشت ، چرا كه به هرحال " كتاب " خوانده مي شود ، هرچند همان طور كه گفتم ، يك بحران سياسي ، بهانه قرار گرفته است.معاون فرهنگي فرهنگسراي بهمن خاطرنشان ساخت : جهان امروز ، به سمت الكترونيك و تكامل در فن رايانه اي مي رود ، مطالعه ي كتاب هم اين سالها بيشتر شكل فني به خود گرفته است ، خود من چندي پيش ، چند كتاب را به صورت CD تهيه كردم ، طبعا اين گونه كتاب ها ، حجم و فضاي كمتري هم نياز دارد ، بي ترديد شكل جديد توليد و عرضه كتاب هاي الكترونيكي و رايانه اي ، بر شكل سنتي خريد كتاب تاثير مي گذارد .سيد عبدالجبار كاكايي با اشاره به حوزه شعر و ادبيات و كتاب هاي مربوط به اين حوزه گفت : آنچه كه در سالهاي اخير به عنوان دفتر شعر به بازار كتاب عرضه مي شود ، هيچ نوع جاذبه اي را در مخاطبان خود ايجاد نمي كند ، اين مشكل بزرگي است كه در حال حاضر ، جامعه ي ادبي با آن به شدت درگير است و همين مسئله باعث شده كه اقبال به خريد مجموعه ي شعر و كتاب هاي ادبي بسيار كم شود ، انتشار آثار يك شاعر در شمارگان 2000 يا 3000 و سالها انتظار ناشر يا كتابفروش براي فروش آن ، مشكلي است كه شعر و ادب ايران مبتلابه آن است.وي با اشاره به كتاب هايي كه در ساير حوزه هاي ادبي و موضوعي ديگر منتشر مي شود ، اظهار داشت : تصور مي كنم حوزه ي رمان ، داستان و كتاب هاي سياسي از وضعيت مناسب تري برخوردار است ، اين وضعيت ، معلول شرايط حساس جامعه ي ما و روحيات مردم است كه نسبت به اين موضوعات ، علاقه ي بيشتري نشان مي دهند . اگر جامعه به آرامش مطلوبي برسد و مقداري از مشكلات اقتصادي مردم كاسته شود ، شايد بتوانيم اميدوار باشيم كه ايران قدم هاي موثرتري براي بازگشت به گذشته ي پرشكوه فرهنگي خود بردارد.