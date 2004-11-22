ايران با ترميم خط دفاع خود،شانس اول صعود به جام جهاني آلمان است

به گزارش خبرگزاري" مهر" بيشترتلويزيونهاي عربي منطقه خاورميانه ازحذف گسترده تيمهاي عربي نيزسخن به ميان آورده ومي گويند كويت نيزبا اختلاف يك گل صعود كرد وعربستان وبحرين نيزحريفاني جدي وتهديد كننده نداشتند وگرنه معلوم نبود كه آنها نيزصعود بكنند.

تلويزيون العرقيه حذف تيم قدرتمند عراق وهمچنين تيمهايي همچون امارات متحده عربي ، عمان وقطررا مورد تجزيه وتحليل قرارمي دهد ومي گويد بي شك اوضاع فعلي كشورعراق باعث حذف تيم ملي اين كشورشد، اما تيمهاي ثروتمند و برخورداري همچون امارات، قطروعمان بسيارضعيف نشان دادند كه البته عمان از دوتيم ديگربهترظاهرشد. اين تلويزيون حذف تيمهايي چون تركمنستان وتايلند وازهمه مهمترچين را نيزبررسي كرده وازحذف چين بعنوان مهمترين رخداد مرحله اول مقدماتي آسيا نام مي برد.

مفسرورزشي تلويزيون العرقيه تيم ملي فوتبال ايران را شايسته سرگروهي مي داند ومي گويد: كره جنوبي شايستگي سرگروهي را نداشت وژاپن وايران لايق ترين تيمها براي سرگروهي بودند. اين مفسراضافه مي كند تيم ملي ايران با ترميم خط دفاع خود براي تمام تيمها خطرناك است، ايران با استفاده ازتجربه ناكامي بازيهاي مقدماتي جام جهاني گذشته مصمم به صعود قطعي به آلمان 2006 است.

وي گفت: برانكوبا توجه به انبوه استعدادهاي فوتبال درايران مي تواند خط دفاع اين تيم را تا آغازمسابقات مرحله دوم به شرايط آرماني برساند.

وي افزود: همچنين ايراني ها راضي به نظرمي رسند با عربستان سعودي هم گروه نيستند. اگرچه عربستان هم ديگرآن تيم قدرتمند گذشته نيست. تلويزيون قطر كه با مربي تيم ملي فوتبال اين كشورگفتگوكرده است. ازقول اومي گويد: ايران شايسته حضوردرجام جهاني به نمايندگي ازآسيا است، اين تيم با تركيبي ازجوانهاي با نشاط وتكنيكي وبازيكنان بزرگ وبا تجربه اي همچون علي دايي، خداداد عزيزي،كريمي، مهدوي كيا وهاشميان مي تواند حتي فراترازآسيا باشد. وي گفت: ايران يك روند روبه رشد را آغازكرده است.

مفسرورزشي تلويزيون عربستان نيزگفت: با قرارگرفتن تيمهاي ايران وعربستان در بازيهاي مقدماتي آسيا معلوم شد كه ايرانيها با ما هم گروه نيستند. وي با اشاره به سوابق رقابتهاي اين دوتيم مي گويد هردوتيم شايسته صعود به جام جهاني هستند.

وي روند روبه رشد درتيم ملي ايران را برگزاري ليگ حرفه اي، ترميم سازمان فوتبال ايران وهمچنين وجود استعدادهاي بي شمارانساني دراين كشوربرمي شمرد.

وي تصريح كرد: ايراني ها براي تمام قدرتهاي آسيا ژاپن وچه كره جنوبي خطرناك هستند، آنها براي رفتن به جام جهاني بي تابي مي كنند. وي شانس صعود مستقيم به جام جهاني را به تيمهاي عربستان سعودي، ايران، ژاپن وكره جنوبي مي دهد. مفسرتلويزيون ورزشي كويت نيزتركيب فعلي تيم ملي ايران را آرماني توصيف مي كند واين تيم را همواره حريفي جدي وخطرناك براي كويت درراه جام جهاني برمي شمرد.

تلويزيون عمان نيز ايران را بخت اول صعود به جام جهاني مي داند. رسانه هاي عربي خاورميانه درتحليلهاي خود بيشترين شانس صعود را به چهارقدرت برترقاره آسيا ژاپن، كره جنوبي، ايران وعربستان سعودي مي دهند. اين رسانه ها شانس ژاپن وايران را بيشترازبقيه تيمها مي دانند وبا بررسي تيم كره جنوبي وبا بيان اين مطلب كه فوتبال كره طي دوسال گذشته درميادين آسيايي افول داشته است.

اين نكته را نيزيادآورمي شوند كه كره ايها هميشه جام جهاني را جدي گرفته وبه آساني به آن راه مي يابند. اين مطلب درمورد سعوديها نيزصدق مي كند. اگرچه سعوديها درسالهاي اخيريكي ازنمايندگان ثابت آسيا بوده اند، اما بايد اذعان داشت فوتبال آنها نزول داشته است. ولي اين نكته را نيزنبايد ازياد برد كه عربستان هم مسابقات مقدماتي جام جهاني را بسيارجدي مي داند ودرست دردقيقه90 طي سالهاي گذشته صعود مي كند.

اين رسانه ها بعد ازاين چهارتيم شانس صعود تيمهاي بحرين، كويت، ازبكستان وكره شمالي را كمترازرقباي قدرتمند خود مي دانند، دراين ميان شايد رقابت بحرين وازبكستان با چهارتيم برترآسيا جديترباشد.