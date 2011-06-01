جلد دوم "ضد روش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب "ضد روش" با عنوان "ضد روش 1: منطق و طرح در روش‏شناسی کیفی" پیش از این منتشر شده و به چاپ دوم نیز رسیده است.

احمد محمدپور، مؤلف این کتاب، در جلد نخست به مباحثی چون بنیانهای فلسفی و طرحهای عمده، رویه های داده یابی کیفی و رهیافتهای تحقیق کیفی پرداخته است.

وی در جلد دوم نیز مسائل و موضوعاتی مانند انواع و فنون نمونه گیری کیفی، "تحلیل داده های کیفی: رویه ها و نمونه ها"، "ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری"، "تدوین و نگارش گزارش کیفی" و "جایگاه پارادایمی و عملی اخلاق در پژوهشهای اجتماعی" را بررسی و دو نمونه از مطالعه مردم نگارانه و مطالعه انجام شده با روش تحلیل موضوعی را نیز ذکر کرده است.