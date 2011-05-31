به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عباس زاده ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبر نگاران با اشاره به طرحهای انتظامی استان برای ارتقا امنیت اجتماعی، گفت: نیروی انتظامی با همکاری و همیاری مردم با افرادی که در پی ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی هستند به شدت برخورد می کند.
وی افزود: در اجرای این طرح و به منظور برخورد و دستگیری اراذل و اوباش از توان دستگاه امنیتی هم استفاده خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در خصوص کشف سرقت در دو ماه گذشته گفت: آمار کشف سرقت در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال 97 درصد رشد نشان می دهد.
عباس زاده اظهار داشت: با توجه به رویکرد مهم ناجا در جهت حفظ و تامین بهداشت روا نی و ایجاد زمینه های رشد همه جانبه اعضای خانواده و در راستا نگرش جامعه محوری پلیس، مرکز مشاوره ودوایر مدد کاری اجتماعی مستقر در کلانتریها با بکارگیری کارشناسان مجرب و متخصص توانسته است در جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی خانواده هاو ارتقا سطح بهداشت و سلامت روانی افراد بسیار موفق باشد.
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