به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عباس زاده ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبر نگاران با اشاره به طرحهای انتظامی استان برای ارتقا امنیت اجتماعی، گفت: نیروی انتظامی با همکاری و همیاری مردم با افرادی که در پی ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی هستند به شدت برخورد می کند .

وی افزود: در اجرای این طرح و به منظور برخورد و دستگیری اراذل و اوباش از توان دستگاه امنیتی هم استفاده خواهد شد .

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در خصوص کشف سرقت در دو ماه گذشته گفت: آمار کشف سرقت در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال 97 درصد رشد نشان می دهد .