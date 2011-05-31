به گزارش خبرنگار مهر، محمدعارف عارفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خواستار فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی در زمینه ایجاد فرصت های شغلی در شهرستان شد و افزود: با توجه به مرزی بودن شهرستان، باید شرایط با ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری فراهم شود.

فرماندار تایباد ضمن اشاره به تمایل اقتصادی کشور افغانستان به ایران و پیوند فرهنگی میان دو کشور بر سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های موجود در مزر دو کشور برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی نیز در این جلسه اذعان داشت: ظرفیت های اصل 44 از مهمترین موقعیت هایی است که بخش خصوصی می تواند از آن استفاده کرده و در راستای افزایش بهره مندی مردم از موقعیت های شغلی تلاش کنند.

حمیدرضا شهرکی ثانوی با اشاره به اهمیت امور حمل و نقل و راه ها بیان کرد: راه از مهمترین شریان های اقتصادی کشور بوده که می تواند در توسعه صادرات و ارتباطات با کشورهای همسایه موثر باشد.

وی افزود: باید تلاش شود تا فعالیت ها به سمت فعالیت سالم سوق داده شود تا محرومیت و فعالیت های کاذب و قاچاق از چهره منطقه محو شود.