تبليغات منفي عليه فعاليت هسته اي ايران هميشه قبل از نشست آژانس فعال مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان زاده درپايان مصاحبه مطبوعاتي به پرسش هاي متعدد خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص حوادث دانشگاه علم و صنعت گفت : درخصوص بحث استقلال دانشگاه ها و عدم دخالت در دانشگاه ها و رعايت شأن استاد و دانشگاه معتقديم كه اگر خارج از فضاي دانشگاه كسي دخالت كند درواقع بهره‌ برداري از آن فضا صورت گرفته است، در درون دانشگاه ها مجبور هستيم كه ضوابط آنها را رعايت كنيم ، از اين رو هيأت هاي مجرب در اين زمينه اقدام خواهند كرد و در دانشگاه علم و صنعت نيز چنين هيأتي تشكيل شده كه اميدواريم در ديگر دانشگاه ها نيز تشكيل شود.

از رمضان زاده بازهم درخصوص بيانيه‌ اقتصاد دانان مبني برانتخابات رياست ‌جمهوري سوال شد كه وي تصريح كرد: ما خود را يك گام جلوتر از آن بيانيه مي‌ دانيم و برنامه‌ عملي براي پنج ‌سال آينده كشور داريم.

يكي از خبرنگاران رسانه هاي خارجي از وي پرسيد كه بوش گفته است كه با پذيرش تعليق غني‌ سازي از سوي ايران نبايد برنامه هسته‌ اي اين كشور را پايان يافته تلقي كنيم كه رمضان زاده گفت: اصلا اين چنين نيست اما اين حق ماست كه به صورت صلح آميز از انرژي هسته‌ اي استفاده كنيم.

خبرنگاري در اين خصوص كه آيا ايران به توسعه‌ برنامه هسته‌ اي صلح آميز خود مي‌ پردازد، گفت: نه اكنون، پس از خاتمه تعليق.

رمضان زاده در اين خصوص كه اگر اروپا به تعهدات خود عمل نكند موضع‌ گيري ايران چگونه خواهد بود گفت : اكنون نيازي به اعلام نظر نمي‌ بينم و اميدوارم اروپا به تعهداتش عمل كند.

درحاشيه مصاحبه مطبوعاتي سخنگوي دولت خبرنگاري از سالگرد قتل‌ هاي زنجيره‌ اي و عملكرد دولت در اين باره پرسيد كه وي در پاسخ گفت : درمورد قتل هاي زنجيره ‌اي آن چيزي كه مد نظر دولت و درحوزه كاري دولت بوده است به اين نقطه رسيده ‌ايم كه امروز وزارت اطلاعاتي داريم كه پشتوانه حاكميت و مردم است و مطمئن هستيم كه در دستگاه اطلاعاتي رسمي كشور ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود و مطمئنا اين آن چيزي است كه مردم ما مي ‌خواستند، طبيعتا روند پيگيري پرونده قتلها آن چيزي نبود كه آقاي خاتمي مي‌ خواستند و ما هنوز هم نسبت به آن اعتراض داريم ولي مي ‌دانيم كه دستگاه اطلاعاتي رسمي كشور ديگر شاهد چنين وقايعي نخواهد بود.

وي درخصوص تحركات اخير منافقين گفت:اينكه اطلاعات مربوط به نطنز و اراك را اينها به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي داده ‌اند،نمي ‌پذيريم و اصلا اينگونه نيست وهيچ جاي دنيا گروهي را كه به ملت خودش خيانت مي‌ كند به عنوان يك گروه مورد اعتماد نمي ‌شناسند . بنابراين هيچ كس در دنيا به اينها اعتمادي ندارد و اين حرف ها را هميشه مي ‌زنند وهمه‌ دنيا مي ‌دانند و اتفاقا آقاي البرادعي يك جايي اعلام كرده‌ اند هروقت درآستانه اجلاس هستيم چنين خبرهايي مي ‌آيد ، اگر مسئله ‌اي وجود دارد چرا به آقاي البرادعي قبلا خبر نمي ‌دهند.

سخنگوي دولت اضافه كرد: اينها به عنوان گروهي تروريست در سطح بين‌ المللي شناخته شده ‌اند و از نظر ما، همه دنيا مكلف هستند بدون تبعيض با همه‌ تروريست‌ ها از جمله اينها برخورد كنند.

خبرنگاري درخصوص توقف غني سازي اورانيوم در كشور سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: همه‌ كارهاي لازم را براي اينكه به تعهدمان عمل كنيم ، از قبل انجام داده ‌ايم و امروز اين تعهدمان انجام مي ‌شود.