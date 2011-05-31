به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار مسئولان مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با اشاره به حضور مؤسسه ولاء منتظر در عرصه‌های مختلف فرهنگی اظهار داشت: کار جمعی و اعتقاد به اثر بخش بودن آن و توجه ویژه به تکلیف شرعی و انقلابی و حضور به موقع در صحنه‌های انقلاب باید همواره مورد توجه مؤسساتی مانند ولاء منتظر (عج) باشد.



تنویر افکار؛ اصل در کارهای فرهنگی



عضو مجلس خبرگان رهبری تنویر افکار عمومی و طلاب معزز و انتقال صحیح اطلاعات مورد نیاز را از ضروریات فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: آغاز فعالیت مؤسسه ولاء منتظر (عج) با نیت مقدس، مورد تأیید و تحت اشراف اساتید موجه بوده است و امیدواریم این قداست معنوی و تفکر انقلابی و اسلامی حفظ شود.



رییس شورای عالی حوزه علمیه تلاش بر اساس مبانی سیاسی و اجتماعی حضرت امام (ره) را یک اصل برشمرده و اظهارداشت: آنچه سبب جلب نعمات مادی و معنوی به مجموعه می‌شود کار خوب است و گاهی نبود سختی‌ها و مشکلات سبب انقطاع از اجتماع و از بین رفتن تفکر انقلابی و قداست کار می‌شود.



همچنین حجت الاسلام سعید بهمنی، عضو هیئت امنای مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در ابتدای این دیدار با اشاره به برخی از بندهای سند راهبردی مؤسسه اظهار داشت: این مؤسسه در راستای پیگیری منویات مغفول مانده امام (ره) و رهبری تشکیل شده است و تاکنون نیز تلاش خود را در این راه متمرکز کرده است.



وی ضمن تشریح برخی از فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) گفت: فعالیت‌های مؤسسه در عرصه‌های فرهنگی، بر اساس وظیفه شرعی و انقلابی عده‌ای از طلاب است که به همین منظور این مؤسسه را تأسیس کرده‌اند.



گفتنی است در آغاز این جلسه حجت الاسلام عزت زمانی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌های انجام گرفته و در دست اقدام مؤسسه، به تشریح برنامه‌های مختلف فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی مؤسسه پرداخت.