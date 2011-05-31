بهسازی راه های روستایی مازندران به کندی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در دیدار با مسئولان اداره کل راه و ترابری مازندران در ساری افزود: در استانی مانند مازندران به دلیل تعدد روستاها، راه های این مناطق می تواند عاملی برای آبادانی و توسعه روستاها باشد.

وی با اشاره به فعالیتها و اقدامات دستگاه های اجرایی نظیر این حوزه و خواستار اطلاع رسانی کامل ، دقیق و بموقع از اقدامات و فعالیت ها به مردم شد.

طبرسی خواستار تدوین مجموعه کامل عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی استان شد و افزود: شاهد فعالیتهای چشمگیری برای توسعه و آبادانی کشور در حوزه های مختلف از جمله راه در مناطق مختلف کشور از جمله در مازندران هستیم که این اقدامات بایدبه نحو مناسبی به اطلاع همگان برسد.

وی اقدامات انجام شده در حوزه راه را مطلوب ارزیابی کرد و از مسئولان این حوزه خواست با سعی و تلاش بیشتری نسبت به احداث ، تعریض و بهسازی راه های استان اقدام کنند تا مردم از راهی ایمن بهره مند شوند.

سید علی اسد، مدیرکل راه وترابری مازندران گفت: مجموعه راه استان مسؤلیت حفظ و نگهداری بیش از 10 هزار کیلومتر از راه اصلی، فرعی و روستایی را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: اجرای حدود 600 طرح راهسازی برای حفظ و نگهداری و توسعه راههای مازندران است که هم اکنون در حال اجراست.