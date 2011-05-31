معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین به خبرنگار مهر گفت: به منظور فراهم کردن زمینه های مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی و ... شهرداری و بزرگداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت ایام الله 15 خرداد و سالروز وقوع قیام کفن پوش مردم ورامین در سال 1342، مسابقه پیامکی برنامه ریزی و اجرای آن آغاز شده است.

محمد راشدی تصریح کرد: شرکت عموم شهروندان در این مسابقه آزاد و علاقمندان باید جواب مسابقه را به صورت عدد گزینه ها تا 16 خرداد 90 به شماره 30008604444444 پیامک نمایند .

وی با اشاره به سؤال مسابقه گفت: سؤال این مسابقه پیامکی با اشاره به علل و عوامل وقوع قیام 15 خرداد طراحی شده و به این شرح است:

کدامیک از موارد ذیل از عوامل پیدایش حماسه 15 خرداد نیست؟

1- اصلاحات ارضی 2- حادثه دوم فروردین 1342 3- ترور نخست وزیر شاه 4- محرم و عاشورا