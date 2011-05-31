به گزارش خبرنگار مهر، به همت باشگاه داماش گیلان و برای یادبود دروازهبان اسطورهای فوتبال ایران و مربی پیشین تیم فوتبال استقلال رشت، مراسم بزرگداشت ناصر حجازی عصر پنجشنبه هفته جاری در شهر رشت برگزار میشود.
علی احمدی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: "این مراسم از ساعت 18:30 تا 20 در مسجد الجواد لاکانی شهر رشت برگزار میشود تا به این شکل از زحماتی که سالها پیش ناصر حجازی در فوتبال رشت و تیم استقلال این شهر کشیده است، تقدیر شود."
ناصر حجازی دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 10:50 دقیقه صبح روز دوشنبه دوم خردادماه پس از تحمل بیماری سخت سرطان ریه در بیمارستان کسری تهران درگذشت.
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