به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد از ظهر سه شنبه با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان، نیروی انتظامی، لشکر30، جامعه زنان و با حضور مادران، همسران، خواهران و فرزندان شهدا در گرگان برگزار شد.

در این مراسم، چند نفر از مادران و خواهران شهدا به بیان خاطرات خود از شهداء و دفاع مقدس پرداختند و در ادامه از خانواده ها وهمسران شهداء، مادران شهید و شاعران عرصه دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.

مادر شهیدان بهمنی نژاد، همسر شهید قاری عرب، همسر شهید محمود معماری و همسر شهید موسی آذر کیش از جمله تجلیل شوندگان این مراسم بودند.

مرضیه ملکیان و سید محدثه حسینی در عرصه شعر دفاع مقدس ونور علیشاهی و طبری به عنوان رزمنده، خراسانی و نجاتی به عنوان ایثارگر تجلیل شد.

همچنین در ادامه از خانواده های شهید امیر الله غیاثیان، یعقوب علی آقازاده،علیرضا خان بیکی و محمد سنچولی و جانباز دفاع مقدس خانم سعیدی با اهداء هدایائی قدردانی شد.

در این مراسم از فاطمه داوودی از حوزه بسیج دانش آموزی فتح، معصومه امیر خانی از دبیرستان حجاب، معصومه گل بینی مفرد از دبیرستان نوآوران و فاطمه شهابی از مدرسه علوم و معارف صدرا و مهسا ویز واری از دبیرستان 22 بهمن نیز با اهدا جوایزی تجلیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان در این مراسم گفت: برای شکل گیری انقلاب و دفاع مقدس، مردان و زنان سهیم بودند اما به حق شایسته زنان در حد انتطار پرداخته نشد.

غلامرضا منتظری افزود: مادران بی شماری در آن سالها خون دل خوردند که اگر خون دل آنان نبود، خون سرفرزندان به وجود نمی آمد.

وی با اشاره به اینکه اگر گذشت و تربیت صحیح مادران نبود چنین فرزندانی به جبهه ها گسیل نمی شدند اظهار داشت: گریه های مادران وایثار خواهران از جمله جلوه های ارزشمندی است که باید به آن توجه کنیم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد گلستان تصریح کرد: آنچه انقلاب را به این مرحله رساند، همت رهبری و پیروی مردم از امام و رهبری است و برای استمرار این راه نیز باید به پرچم سعادت بخش که به دست رهبری است چشم بدوزیم.

وی افزود: در آسماتن فتنه انتخاب گزینه احسن کار سختی است و اگر می خواهیم در پیشگاه امام و شهدا شرمسار نباشیم باید به وصیتنامه شهدا عمل کنیم و پیرو امام و رهبری باشیم.