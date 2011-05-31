به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی توانا در رابطه با کسب عناوین قهرمانی و حضور قهرمانان و ورزشکاران ژیمناستیک استان در اردوهای تیم ملی و رقابتهای بین المللی اظهار داشت: در سال 89 در بخش آقایان علی روزی طلب و سجاد کرمی عضو تیم ملی ترامپولین جمهوری اسلامی ایران، فرشاد ندیمی قهرمان مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور در رده جوانان ، علیرضا زارع قهرمان ترامپولین کشور رده سنی نوجوانان، محمد خامه گیرنایب قهرمان مسابقات نوجوانان کشور بودند ضمن اینکه محمد زرین حقیقی نیز مقام سوم مسابقات پرش خرک قهرمانی کشور در مقطع نوجوانان را کسب کرد.

توانا اضافه کرد: در بخش بانوان نیز دختران ژیمناست استان در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در سه رده سنی با اقتدار قهرمان کشور شدند و همچنین آناهیتا زرین کلاه در رده سنی نوجوانان عنوان قهرمانی پرش خرک و مقام سوم حرکات زمینی کشور را از آن خود کرد.

رئیس هیئت ژیمناستیک فارس ادامه داد: در حال حاضر رشته ژیمناستیک در شهرستانهای شیراز، کازرون، مرودشت، داراب، نی ریز، استهبان، ارسنجان، آباده، فیروزآباد، پاسارگاد، لارستان، جهرم، سپیدان، ممسنی و اقلید در دو بخش دختران و پسران فعال است و شهرستانهای شیراز، کازرون، استهبان، داراب، آباده و مرودشت دارای سالن اختصاصی هستند.

توانا بیان داشت: در سال 89 در بخش بانوان و آقایان مربیان این هیئت به عنوان مدرسین فدراسیون کلاسهای متعدد مربیگری را در سطح کشور برگزار کردند که در بخش بانوان معصومه پرونده که در حال حاضر نایب رئیس هیئت است به عنوان ناظر کلاس های مختلف با فدراسیون همکاری دارد، لیلا خلیلی، مریم مهر گستر، سارا بختیار، ماریا قره چه، لیلا فیلی و زهرا خادمیان و در بخش آقایان فریدون کوچکی، حمید قربانی، حبیب نوظهوری و کریم یوسف آبادی از مربیان برتر ترامپولین کشور هستند.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشتهدر بخش بانوان کلاس مربیگری درجه سه عمومی با مجوز فدراسیون به مدرسی مریم مهر گستر، کلاس مربیگری عمومی درجه سه به مدرسی لیلا خلیلی و کلاس مربیگری درجه سه ایروبیک ژیمناستیک به مدرسی فهیمه مسعودی و با نظارت معصومه پرونده و در بخش آقایان نیز کلاس مربیگری در جه سه عمومی به مدرسی حمید قربانی و فریدون کوچکی، کلاس داوری درجه سه و کلاس ارتقای داوری سه به دو هم به مدرسی ناصر گلچین برگزار شد.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان در خصوص فعالیت داوران این هیئت تصریح کرد: فدراسیون ژیمناستیک حدود 27 داور بین المللی آقایان در اختیار دارد که ناصر گلچین، فریدون کوچکی و اسماعیل رسا سه نفر برتر آنها از استان فارسهستند که در طول سال این افراد در مسابقات مختلف با فدراسیون همکاری دارند و بنا به دعوت ستاد برگزاری مسابقات آسیایی گوانگژو چین ناصر گلچین تنها داور ایرانی به مسابقات دعوت شد و قضاوت خوبی در این رویداد انجام داد.

وی در رابطه با اعزام به مسابقات بین المللی که خودنیز سرپرستی کاروان ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جام جهانی در جمهوری چک شهر استراوا را بر عهده داشت،گفت: علی روزی طلب و سجاد کرمی به همراه حبیب نوظهوری به عنوان مربی شرکت کننده در مسابقات بین المللی ترامپولین کشور یونان بودند و همچنین علی روزی طلب و سجاد کرمی به ترتیب به مقامهای چهارم و ششم دست یافتند و ناصر گلچین از سوی ستاد برگزاری بازی های آسیایی گوانگژو چین به عنوان داور دعوت شد.

رئیس هیئت ژیمناستیک فارس خاطرنشان کرد: هیئت ژیمناستیک استان فارس تعامل بسیار خوبی با دیگر ارگانها از جمله آموزش و پرورش دارد به طوری که دانش آموزان در طول سال زیر نظر مربیان این هیئت به تمرین مشغول هستند و در مسابقات قهرمانی آموزشگاههای کشور شرکت می کنند که افتخاراتی نصیب آموزش و پرورش استان فارس کرده است.