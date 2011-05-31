به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات پرشمار جهان عرب به ویژه در یمن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

آزادی غزه

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به حرکت کاروان آزادی به سوی نوار غزه توجه دارد که نگرانی شدید رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است.

طرح بی نتیجه در یمن

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به طرح بی نتیجه شورای همکاری خلیج فارس در یمن توجه دارد که این کشور را در معرض جنگ داخلی قرار داده است.

طوطی لبنانی؛ تشکیل می شود، تشکیل نمی شود

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به تاخیر پیش آمده در تشکیل دولت لبنان توجه دارد.

جنبش الکترونیکی

روزنامه السفیر امروز به نقش فناوریهای نوین در آغاز تحرکات برخی کشورهای جهان عرب توجه دارد، که ساعت تغییر در این کشورها را نزدیک کرده است.

رابطه فساد و قدرت

روزنامه السفیر در کاریکاتوری دیگر به رابطه فساد و قدرت در بین حاکمان جهان عرب اشاره کرده که مکمل یکدیگر هستند.

بولینگ افغانی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به اشتباهات پیاپی ناتو در کشتار غیر نظامیان افغانی توجه دارد که هر روز در این کشور تکرار می شود.

دشمنان بهار عربی

روزنامه المستقبل لبنان امروز گروهکهای تروریستی و تندرو را به عنوان دشمنان درجه یک بهار عربی معرفی کرده که در کمین نشسته اند تا بهره برداریهای خاص خود را از این تحولات داشته باشند.

راه حل نظامی یمن

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به اشتباهات "علی عبدالله صالح" در یمن توجه دارد که در نظر دارد به شیوه نظامی به انقلاب این کشور فیصله دهد. بر این اساس، این راه حل نتیجه ای جز کشتار بیشتر غیر نظامیان یمنی نداشته است.

دیکتاتور و انقلاب

الوطن عربستان

دیکتاتور فراری؛ همه راهها به سقوط ختم می شود!

عکاظ عربستان