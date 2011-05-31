به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوری در مراسم امضا و مبادله تفاهمنامه فرهنگی بین شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اداره کل آموزش و پرورش استان اظهارداشت: کشورهایی که زیر 1700 متر مکعب در سال سرانه آب داشته باشند، نیمه خشک، زیر 1000 متر مکعب خشک و زیر 500 متر مکعب در بحران مطلق قرار دارند.

ایران هر سه سال یک بحران آب داشته است

وی ادامه داد: کشور ما در متوسط سالهای قبل، هر سه سال یکبار بحران داشته و هم اکنون به سمت وضعیت خشک می رویم و در این اوضاع استان البرز برای جمعیت خود و تهران کمبود آب دارد بنابراین باید به صورتی مدیریت کنیم که آب به همه برسد.

نوری افزود: علاوه بر اقدامات فنی و مدیریت عرضه باید فعالیتهای غیر سازه ای و غیرمتفرقه را که همان آموزشی دانش آموزان است انجام دهیم تا به مدیریت مصرف صحیح و اصولی دست یابیم و سرانه مصرف کاهش یابد.

وی عنوان کرد: ما می توانیم مصرف آب را کاهش دهیم تا علاوه بر محافظت منابع آب، به بهبود کیفی این منابع کمک کنیم و امروز با تبادل این تفاهم نامه فصل جدیدی از همکاری بین بخشی میان آبفا و آموزش و پرورش شکل خواهد گرفت که به سود نسل آینده منطقه است.

نوری بیان کرد: این تفاهم نامه در 9 ماده و با توجه به اجرای محورهایی همچون اجرای جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه "آب " آموزش و پرورش در سه حوزه دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء، اجرای برنامه های فرهنگی - آموزشی در مدارس ابتدایی، تشکیل گروه حامیان آب در مدارس ابتدایی نوشته شده است.

وی ادامه داد: تسهیل شرایط نصب وسایل کاهنده مصرف در مدارس، زمینه سازی برای حضور دانش آموزان و آموزگاران در برنامه های فرهنگی آبفا در خارج از مدارس و بازدید از تاسیسات آبفا، مشارکت دراجرای جشنواره های فرهنگی -آموزشی، اجرای سخنرانی های آموزشی کارشناسان آبفا در مدارس، مشارکت در جانمایی و اجرای دیوار نویسی طرحها و پیامهای آبفا در مدارس و .... از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.

مدت اجرای تفاهم نامه امضا شده از بهار سال1390 به مدت سه سال است.