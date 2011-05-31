هزینه کرد اضافی در زنجان با حساسیت رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رفیعی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان زنجان با بیان اینکه مسئولان استانی باید مطابق با برنامه‌ریزی استان، به تعهدات خود عمل کنند، افزود: طبق مصوبه شورای ترافیک استان، تأمین و بازسازی پل‌های عابر روگذر در بعضی از مناطق شهری زنجان ضروری است ولی متأسفانه گزارش‌هایی مبنی بر عدم تحقق تعهدات در این زمینه دریافت شده است که دستگاه ذیربط در این خصوص کوتاهی کرده است، به همین خاطر در صورت بروز حادثه و مشکل، هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.

وی ادامه داد: نیازهای مردمی استان در امر معیشتی و رفاهی، بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی برای مردم، باید تأمین و رفع شود تا بتوانیم با فراهم کردن رفاه اجتماعی، به بخشی از تکلیف خود عمل کنیم.

رفیعی با اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی برای آسایش و رفع خطرات احتمالی جانی و مالی مردم اجرا می‌شوند، یادآور شد: در بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها مسائلی از قبیل افتادگی و مرغوب نبودن آسفالت، نارضایتی مردم را به‌دنبال داشته است که دستگاه ذی‌ربط برای حل این مشکلات باید عملکرد جهادی داشته و در جهت امنیت و آسایش مردم، اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون عمرانی استانداری زنجان، رفع مشکلات خطرساز در عوارض اتوبان زنجان را ضروری دانست و افزود: با توجه به مشهود بودن یک قوس غیراستاندار و عدم تشخیص محل مناسب در گذشته، جایگاه عوارضی باید جابجا شود که خوشبختانه با نصب علایم مناسب و نظارت بیشتر، تصادفات در 6 ماهه اخیر به صفر رسیده است، ولی با توجه به اهمیت این موضوع، پلیس‌راه موظف است هرچه سریع‌تر نظر کارشناسی خود را اعلام و با توجه به نظر این اداره، تصمیمات نهایی را در این خصوص اتخاذ کند، به همین خاطر روند کنونی تا رفع این مشکل برای مردم استان، از دستور کار جلسه شورای ترافیک خارج نخواهد شد.