به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند: ابومازن از رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر خواسته است حماس را برای نخست وزیری مجدد"سلام فیاض" راضی کند.

این منابع تاکید کردند: ابومازن به اطلاع "حسین طنطاوی" رسانده است که ریاست فیاض بر دولت وحدت ملی آینده سبب تقویت تلاشهای گروههای فلسطینی برای شناسایی کشور مستقل فلسطین درسپتامبر آینده خواهد شد.

از سوی دیگر "صائب عریقات" عضو جنبش فتح گفت : تلاشها برای راضی کردن کشورهای جهان و اعضای دائمی شورای امنیت برای حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین ادامه دارد.

شایان ذکر است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین مخالف نخست وزیری مجدد سلام فیاض در دولت وحدت ملی فلسطین است.