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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

چهاردهم خرداد، تجدید پیمان امت با ولایت

چهاردهم خرداد، تجدید پیمان امت با ولایت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرارسیدن بیست و دومین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) با صدور اطلاعیه ای چهاردهم خرداد، را روز تجدید پیمان امت با ولایت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرارسیدن بیست و دومین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با صدور اطلاعیه فراخوانی، با عرض تسلیت وتعزیت این ایام، از امت مسلمان، متحد و یکپارچه ایران اسلامی می‌خواهد تا با حضور گسترده، انقلابی و متعهدانه خود در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن ومقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق نموده و بار دیگر حول محور ولایت‌فقیه، این حصن حصین و سنگر خلل ناپذیر انقلاب اسلامی بار دیگر وحدت و همدلی و اقتدار خود را به نمایش درآورند.

در این اطلاعیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران معجزه‌ای بزرگ و شگرف در تاریخ معاصر جهان و شجره‌ای طیبه بر کویر تفت دیده انسانیت بود که با عنایت خاص حضرت حق (جلَّ و اعلی) به دست مبارک حماسه‌آفرین بزرگ قرن، ابراهیم بت‌شکن زمانه، خمینی کبیر اتفاق افتاد که هم‌اکنون به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از بزرگ‌ترین ثمرات و دستاوردهای همان نهالی است که به دست خلیل زمانه، خمینی روح خدا، در پانزده خرداد 1342 غرص شد و در بیست و دوم بهمن 1357 به ثمر نشست و با خون‌های پاک شهدای‌ بی‌شماری از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس آبیاری شد، تا عزت و شرافت و کرامت را برای بشریت به دور افتاده از معنویت و در راه مانده و تشنه زلالِ هدایت، عدالت و حقانیت به ارمغان آورد.

در این اطلاعیه آمده است: در فرهنگ غنی انقلاب اسلامی و در حافظه تاریخی ملت شجاع، مؤمن و مبارز ایران اسلامی برای همیشه نیمه خرداد با نام و یاد خمینی کبیر آن بزرگ مرد تاریخ‌ساز عجین گشته و پیوندی ناگسستنی و رمز‌آلود دارد. خرداد بوی خمینی می‌دهد. چون در هر آینه آن ید بیضای بزرگ مردی از خاندان رسول‌الله و تبار نور و ایمان نمایان است که به سرانگشت هدایت، کشتی انقلاب اسلامی را سکانداری کرد.

و اینک چهاردهم خرداد، روز عروج ملکوتی آن پیر مراد سفر کرده است و حدیث ماندگار عشق ملتی است به امام خود، که بزرگ پرچمدار عدالت و حقیقت در قرون اخیر بود، همان پرچمی که امروز در دست جوانان مسلمان منطقه، به تبرک و تبعیت دست به دست می‌شود. جوانانی که در پی تحقق آرمان‌های والای انسانی ـ اسلامی مکتب سراسر نورانی‌اش به خیابان‌ها ریخته و علیه حکام خودکامه و وابسته به غرب قیام کرده‌اند و این است رمز ماندگاری مکتب خمینی کبیر که امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از حیات آن بزرگ‌مرد با شکستن تمامی حصارهای زمانی و مکانی، زمینی و دنیوی، از فراسوی زمان و مکان پیام انقلاب اسلامی را به آن سوی مرزهای سیاسی، جغرافیایی ایران اسلامی رسانده است، پیامی که در قلوب آزادگان جهان نقش بسته است.

" چهاردهم خرداد"؛ روز تجدید بیعت امت با امام عشق و نور و خلف صالحش مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ ای (مدظله ‌العالی) است، هم اویی که امروز ردای باکفایت امامت امت اسلامی و زعامت و رهبری جامعه شانه‌های سترگ معظم‌له را زیبنده است و از کلام گوهربار ایشان بوی وصال و عطر دل‌انگیز خمینی کبیر به مشام می‌رسد.
         
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت بزرگ ایران اسلامی می‌خواهد تا در چهاردهم خرداد 1390 مصادف با بیست و دومین سالگرد ارتحال امام راحل عظیم‌الشأن همه با هم با حضور معنوی، گسترده و انقلابی در کنار حرم مطهر و مرقد منور آن روح بلند دوران ضمن نمایش اقتدار و عظمت و وحدت کلمه خود حول محور ولایت با فرزند خلفش میثاقی دوباره بسته و از کلام دلنشین و رهنمودهای راهگشای آن حضرت که تجلی بخش کلام امام خمینی (ره) است، بهره‌مند گشته و بر پیمان نامه خود با امام امت و در تبعیت از فرامین معظم له مهر تأییدی دیگر بزنند.

کد مطلب 1325759

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