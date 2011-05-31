چهاردهم خرداد، تجدید پیمان امت با ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرارسیدن بیست و دومین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با صدور اطلاعیه فراخوانی، با عرض تسلیت وتعزیت این ایام، از امت مسلمان، متحد و یکپارچه ایران اسلامی می‌خواهد تا با حضور گسترده، انقلابی و متعهدانه خود در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن ومقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق نموده و بار دیگر حول محور ولایت‌فقیه، این حصن حصین و سنگر خلل ناپذیر انقلاب اسلامی بار دیگر وحدت و همدلی و اقتدار خود را به نمایش درآورند.

در این اطلاعیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران معجزه‌ای بزرگ و شگرف در تاریخ معاصر جهان و شجره‌ای طیبه بر کویر تفت دیده انسانیت بود که با عنایت خاص حضرت حق (جلَّ و اعلی) به دست مبارک حماسه‌آفرین بزرگ قرن، ابراهیم بت‌شکن زمانه، خمینی کبیر اتفاق افتاد که هم‌اکنون به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از بزرگ‌ترین ثمرات و دستاوردهای همان نهالی است که به دست خلیل زمانه، خمینی روح خدا، در پانزده خرداد 1342 غرص شد و در بیست و دوم بهمن 1357 به ثمر نشست و با خون‌های پاک شهدای‌ بی‌شماری از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس آبیاری شد، تا عزت و شرافت و کرامت را برای بشریت به دور افتاده از معنویت و در راه مانده و تشنه زلالِ هدایت، عدالت و حقانیت به ارمغان آورد.

در این اطلاعیه آمده است: در فرهنگ غنی انقلاب اسلامی و در حافظه تاریخی ملت شجاع، مؤمن و مبارز ایران اسلامی برای همیشه نیمه خرداد با نام و یاد خمینی کبیر آن بزرگ مرد تاریخ‌ساز عجین گشته و پیوندی ناگسستنی و رمز‌آلود دارد. خرداد بوی خمینی می‌دهد. چون در هر آینه آن ید بیضای بزرگ مردی از خاندان رسول‌الله و تبار نور و ایمان نمایان است که به سرانگشت هدایت، کشتی انقلاب اسلامی را سکانداری کرد.

و اینک چهاردهم خرداد، روز عروج ملکوتی آن پیر مراد سفر کرده است و حدیث ماندگار عشق ملتی است به امام خود، که بزرگ پرچمدار عدالت و حقیقت در قرون اخیر بود، همان پرچمی که امروز در دست جوانان مسلمان منطقه، به تبرک و تبعیت دست به دست می‌شود. جوانانی که در پی تحقق آرمان‌های والای انسانی ـ اسلامی مکتب سراسر نورانی‌اش به خیابان‌ها ریخته و علیه حکام خودکامه و وابسته به غرب قیام کرده‌اند و این است رمز ماندگاری مکتب خمینی کبیر که امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از حیات آن بزرگ‌مرد با شکستن تمامی حصارهای زمانی و مکانی، زمینی و دنیوی، از فراسوی زمان و مکان پیام انقلاب اسلامی را به آن سوی مرزهای سیاسی، جغرافیایی ایران اسلامی رسانده است، پیامی که در قلوب آزادگان جهان نقش بسته است.

" چهاردهم خرداد"؛ روز تجدید بیعت امت با امام عشق و نور و خلف صالحش مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ ای (مدظله ‌العالی) است، هم اویی که امروز ردای باکفایت امامت امت اسلامی و زعامت و رهبری جامعه شانه‌های سترگ معظم‌له را زیبنده است و از کلام گوهربار ایشان بوی وصال و عطر دل‌انگیز خمینی کبیر به مشام می‌رسد.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت بزرگ ایران اسلامی می‌خواهد تا در چهاردهم خرداد 1390 مصادف با بیست و دومین سالگرد ارتحال امام راحل عظیم‌الشأن همه با هم با حضور معنوی، گسترده و انقلابی در کنار حرم مطهر و مرقد منور آن روح بلند دوران ضمن نمایش اقتدار و عظمت و وحدت کلمه خود حول محور ولایت با فرزند خلفش میثاقی دوباره بسته و از کلام دلنشین و رهنمودهای راهگشای آن حضرت که تجلی بخش کلام امام خمینی (ره) است، بهره‌مند گشته و بر پیمان نامه خود با امام امت و در تبعیت از فرامین معظم له مهر تأییدی دیگر بزنند.