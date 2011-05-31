به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: امیدواریم با مشارکتهای مردمی، طرح صیانت از جنگلهای استان را به نحو مطلوبی در مناطق مختلف و جنگلی استان اجرا کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به جدی بودن کمبود آب در استان سمنان اجرای طرح صیانت از جنگلهای استان را بسیار موثر دانست.
وی با بیان اینکه رسانهها در فرهنگسازی برای صیانت از منابع طبیعی نقش مهمی دارند، افزود: رسانههای گروهی باید برای نهادینه شدن فرهنگ صیانت از منابع طبیعی، بیشتر تلاش کنند.
میرعماد افزود: باید فرهنگسازی برای حفظ سرمایه ملی در حوزه منابع طبیعی دوچندان شود.
وی با اشاره به تهیه و اجرای برنامههای مختلف در این اداره کل، افزود: اداره آموزش و ترویج این اداره کل در سال جاری با همکاری دهیاریها و تشکلهای مردم نهاد به جذب و عضوگیری همیاران طبیعت با هدف حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جنگلها میپردازد.
