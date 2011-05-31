  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

میرعماد:

طرح صیانت از جنگل‌های استان سمنان اجرا می‌شود

طرح صیانت از جنگل‌های استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با مشارکت‌های مردمی، طرح صیانت از جنگل‌های استان سمنان را اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: امیدواریم با مشارکت‌های مردمی، طرح صیانت از جنگل‌های استان را به نحو مطلوبی در مناطق مختلف و جنگلی استان اجرا کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به جدی بودن کمبود آب در استان سمنان اجرای طرح صیانت از جنگل‌های استان را بسیار موثر دانست.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی برای صیانت از منابع طبیعی نقش مهمی دارند، افزود: رسانه‌های گروهی باید برای نهادینه شدن فرهنگ صیانت از منابع طبیعی، بیشتر تلاش کنند.

میرعماد افزود: باید فرهنگ‌سازی برای حفظ سرمایه ملی در حوزه منابع طبیعی دوچندان شود.

وی با اشاره به تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف در این اداره کل، افزود: اداره آموزش و ترویج این اداره کل در سال جاری با همکاری دهیاری‌ها و تشکل‌های مردم نهاد به جذب و عضوگیری همیاران طبیعت با هدف حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جنگلها می‌پردازد.
کد خبر 1325770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها