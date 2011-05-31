به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یاکوب زوما" که به همراه هیئتی برای مذاکره با دیکتاور لیبی به این کشور سفر کرده، گفت : قذافی آماده است نقشه راه اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به بحران لیبی را اجرا کند.

وی پس از ساعتها گفتگو با قذافی در طرابلس به خبرنگاران گفت : در این گفتگوی مشروح و طولانی قذافی را در جریان گامهای اتحادیه آفریقا برای ایجاد زمینه ای به منظور مذاکره بین طرفهای درگیر لیبی گذاشتیم.



به گفته وی، از جمله پیش شرطهای دیکتاور لیبی برای اجرای نقشه راه مذکور توقف حملات هوایی ناتو و اجرای آتش بسی با نظارت سازمانهای بین المللی است.

زوما که در راس هیئتی بلند پایه به نمایندگی از اتحادیه آفریقا به لیبی رفته بود، همچنین با "البغدادی آل محمودی" نخست وزیر و "عبدالعاطی العبیدی" وزیر امور خارجه رژیم قذافی دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است اتحادیه آفریقا پیش از آغاز حملات هوایی ناتو به رهبری آمریکا، فرانسه و انگلیس به لیبی در ماه مارس با تشکیل کمیته ای ویژه برای حل بحران این کشور از طریق مذاکره تلاش کرده است.