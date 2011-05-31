علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزانه 200 دستگاه کامیون ترانزیتی سوخت و کالاهای صادراتی از مرز میلک وارد خاک افغانستان می شوند.

وی گفت: پایانه مرزی میلک یک مرز رسمی فعال و پر ترافیک تجاری است.

وی افزود: این مرز در سطح ملی و منطقه ای از جایگاه ویژه ای در زمینه مناسبات بازرگانی و مراودات تجاری با افغانستان برخوردار است .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: پایانه مرزی میلک ظرفیت های بسیار بالایی در ارتباط با کشور افغانستان دارد.

وی گفت: موقعیت ممتاز سیستان و بلوچستان در کنار اراده و عزم مسئولان به منظور توسعه و تحکیم همکاری ‌های منطقه ‌ای بستر مورد نیاز را برای تسهیل ترانزیت کالاهای تولیدی، صنعتی و انرژی به کشور افغانستان فراهم کرده است .

وی افزود: به توجه به پتانسیل های محور شرق، مهجور ماندن بندر مهم چابهار مانع بزرگی برای رونق این مسیر ترانزیتی است.

مجرد اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بندر چابهار می تواند رشد و توسعه منطقه را تسریع کند و بطور قطع مراودات تجاری را بهبود ببخشد.