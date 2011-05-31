به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنی گانتز" تحولات ماههای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را برای این رژیم خطرناک دانست.

وی امروز سه شنبه در برابر کمیته سیاست خارجی و دفاعی کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی درباره افزایش تهدیدهای منطقه ای علیه تل آویو هشدار داده و خواستار افزایش بودجه نظامی این رژیم شد.

گانتز در بخشی از سخنان خود طیف خطرات تهدید کننده اسرائیل را بسیار وسیع دانسته و گفت : این تهدیدها از حمله فردی با یک چاقو تا برنامه هسته ای ایران را شامل می شود.

به گفته این مقام صهیونیست، تهدیدهای گذشته همچنان به قوت خود باقی است و با افزوده شدن تهدیدهای جدید به آنان، نیاز به تقویت و توانمندسازی نظامی برای مقابله با وضعیتهای مختلف احساس می شود.

رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در ادامه از عزیمت کاروان کمک رسانی به غزه به عنوان خطر دیگری نام برد که اسرائیل را تهدید می کند. وی مدعی شد ترتیب دهندگان این کاروان به دنبال جوسازی علیه تل آویو هستند.