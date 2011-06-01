نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مزینانی گفت: پلیس راهور ناجا در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای با موضوع «ارایه خدمات در مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی» برای پلیس راهور استان‌ها صادر کرد که عنوان بند «ب» و ردیف 4 بند مذکور بیانگر آن است که پلیس راهور، مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو است.

وی این اقدام را فاقد جایگاه حقوقی و قانونی دانست و خاطرنشان کرد: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و لیکن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، تشریفات مندرج در ماده قانونی را رعایت کنند.

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تصور می‌شود، منظور پلیس راهور از صدور اصل سند مالکیت خودرو و موتورسیکلت توسط ناجا، صدور شناسنامه مالکیت خودرو و موتورسیکلت است، افزود: اصلاح این بند از بخشنامه را طی مکاتبه‌ای با پلیس راهور ناجا پیگیر هستیم.

مزینانی تصریح کرد: به قرار اطلاع اخیرا در برخی مراکز تعویض پلاک خودرو، مشاهده‌شده که به مراجعان اعلام می‌کنند برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، در حالی که تمامی متقاضیان طبق قانون پس از انجام تشریفات قانونی (مراجعه به مراکز پلیس راهور برای بررسی اصالت وسایل نقلیه و...) الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارند.



وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه قانونی، اجرای مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را (که وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی را موظف کرده، آیین‌نامه نحوه اجرای ماده و تبصره مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند) پیگیری می‌کند.