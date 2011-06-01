نحوه بیمه کارفرمایان صنفی در قزوین اعلام شد

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمه کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی معادل 27 درصد نرخ پرداخت حق بیمه است که در این راستا کارفرمایان مشمول سه درصد بیمه بیکاری نخواهند شد.



محسنی تصریح کرد: دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه بیمه شدگانی که بیش از 10سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از میانگین

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین 12 ماه قبل از تاریخ ثبت نقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد خواهد بود.

وی افزود: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان کارگاههای دارای دستمزد مقطوع نباید کمتر از بالا ترین رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد.

این مسئول یادآورشد: مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود.

محسنی در خصوص اعضای هیئت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی گفت: این افراد در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می توانند با ارئه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه و دریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه مانند سایر بیمه شدگان با نرخ 27 درصد اقدام کنند و متقاضیان باید پیش از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون پزشکی سازمان مورد معاینه قرار گیرند.



