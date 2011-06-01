مبارزه غیر شیمیایی با آفات 26 هزار هکتار مزارع شالیکاری گیلان

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در سه مرحله در شالیزارهای گیلان اجرا می شود که طی آن هشت میلیون و400 هزار عدد کارت حاوی زنبور تریکوگراما در 26 هزار هکتار از شالیزارهای استان نصب می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه با توجه به رشد کرم ساقه خوار در استان معمولا 2.5 تا سه بار کارت تریکوگراما نصب می شود، اظهارداشت: ارقام زودرس دو مرحله و ارقام دیر رس سه مرحله رهاسازی زنبورانجام خواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه 35 درصد هزینه اجرای این طرح را کشاورز و بقیه را دولت پرداخت می کند، گفت: استفاده از زنبور تریکوگراما برای کنترل آفت ساقه خواربرنج سبب کاهش 60 تا 70 درصدی مصرف سموم شیمیایی می شود.

" زنبور تریکوگراما" حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده ای از زنبورها تحت نام Trichogrammatidae است، این خانواده از زنبورها به طور کلی پارازیتوئید ( انگل ) تخم بویژه پروانه ها هستند.

در حال حاضر از این زنبورها در مناطق شمالی کشور در مبارزه با کرم ساقه خوار برنج استفاده می شود، زنبورهای تریکوگراما به شرایط نامساعد محیط در هنگام رهاسازی همانند بارندگی، دماهای بالا و سمپاشی و یا بادبردگی سم از مزارع مجاور بسیار حساس بوده و در چنین شرایطی از بین رفته و نمی توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشت.