صادرات غیرنفتی اردبیل 42 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بیک زاده عصر سه شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: ارزش صادرات استان در این مدت بیش از 73 میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه این شاخص به لحاظ حجم نیز بالغ بر37 درصد رشد نشان می دهد، افزود: مهمترین کالاهای صادراتی استان در این مدت شامل مصنوعات پلاستیکی، سیب زمینی، مصنوعات فلزی، انواع نوشیدنی، مصالح ساختمانی و... بوده است.

سرپرست سازمان بازرگانی استان ارزش صادرات چمدانی استان را نیز در سال 89 بیش از هفت میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: این مزان نسبت به سال پیش از آن 90 درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: افزایش پدیده تجارت چمدانی ضمن بیانگر اثرات حذف روادید برای مسافران آذربایجانی، نشانگر افزایش مشکلات تجار در گمرک و داخل کشور آذربایجان بوده که رو آوردن به تجارت غیررسمی را باعث شده است.

بیک زاده پیش بینی کرد که شاخصهای تجارت خارجی استان اردبیل و صادرات غیرنفتی چه به لحاظ ارزش و حجم طی سال جاری از افزایش مطلوبی نسبت به سال قبل برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه حفظ درصد رشد صادرات نیازمند تلاش و شناخت بازارهای هدف است، اظهار امیدواری کرد با ادامه حمایت دست اندرکاران از فرآیند صادرات استان، افزایش این مهم در سال جاری حتی نسبت به مقادیر سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.