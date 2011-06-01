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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۰۷

ارجمندی خبر داد:

آثار سینماگران بروجردی چاپ می شود

آثار سینماگران بروجردی چاپ می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از چاپ آثار سینماگران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبار از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مجموعه آثار مدرسان و هنرجویان انجمن سینمای جوان چاپ خواهد شد.

وی یادآور شد: این اقدام در راستای ارزش گذاری به فعالیتهای هنری و تشویق مدرسان و هنرجویان فعال در بخشهای داستان، عکس و فیلمنامه انجام می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: در این راستا 29نفر از مدرسان و هنرجویان انجمن سینمای جوان بروجرد، آثار خود را در بخشهای مذکور آماده کرده اند که کار چاپ این آثار به زودی انجام می شود.

ارجمندی گفت: همچنین به منظور تجلیل از عکاسان برتر انجمن سینمای جوان بروجرد، مجموعه آثار عکاسان برگزیده جهان در قالب شش مجموعه نفیس، به 17نفر از عکاسان بروجرد اهدا شد.

کد مطلب 1325946

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