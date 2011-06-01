آثار سینماگران بروجردی چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبار از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مجموعه آثار مدرسان و هنرجویان انجمن سینمای جوان چاپ خواهد شد.

وی یادآور شد: این اقدام در راستای ارزش گذاری به فعالیتهای هنری و تشویق مدرسان و هنرجویان فعال در بخشهای داستان، عکس و فیلمنامه انجام می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: در این راستا 29نفر از مدرسان و هنرجویان انجمن سینمای جوان بروجرد، آثار خود را در بخشهای مذکور آماده کرده اند که کار چاپ این آثار به زودی انجام می شود.

ارجمندی گفت: همچنین به منظور تجلیل از عکاسان برتر انجمن سینمای جوان بروجرد، مجموعه آثار عکاسان برگزیده جهان در قالب شش مجموعه نفیس، به 17نفر از عکاسان بروجرد اهدا شد.