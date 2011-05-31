به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جسد "سید سلیم شهزاد" که برای یک خبرگزاری ایتالیایی و سایت خبری هنگ کنگی کار می کرد، امروز سه شنبه در نزدیکی پایتخت پاکستان کشف شد.

مرگ این خبرنگار 40 ساله به فاصله اندکی پس از انتشار مقاله وی درباره روابط ارتش پاکستان با القاعده رخ داده است. شهزاد از روز یکشنبه که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی، خانه اش در اسلام آباد را ترک کرد مفقود شده بود.

به گفته یک مقام پاکستانی، جسد این خبرنگار توسط یکی از بستگانش در نزدیکی خودروی متعلق به وی در منطقه سرای عالمگیر واقع در 150 کیلومتری جنوب شرق پایتخت شناسایی شده است.



بر اساس این گزارش، جسد این کارشناس دو روز پس از انتشار مقاله ای از وی درباره القاعده در روزنامه آسیا تایمز کشف شده و احتمال می رود این مرگ بی ارتباط با مطالب درج شده در این مقاله نباشد.

گفتنی است شهزاد به عنوان کارشناس مسائل تروریسم و پاکستان گفتگوهایی با رسانه های ایران از جمله خبرگزاری مهر داشته است.