شاعران برگزیده جشنواره شعر مادرانه های البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در سخنان معصومین به روایات فراوانی در خصوص شعر حکمی و ارزشی و شعر در رثا، مرثیه و مدح خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) بر میخوریم، همچنین در سلسله جبال شکوهمند شعر فارسی از ابتدای تجلی تا کنون همه نامداران این عرصه در رثا، مرثیه، مدح و منقبت خاندان رسول الله قلم زده اند.

عشق و ارادت شاعران بویژه پارسی گویان به این خاندان نورانی و جاری بودن شعر در زندگی ایرانیان مثل دو عنصر ترکیب شدند و این گونه ویژه شعری را آفریدند و سپس این دو بال بلند سیر، روز به روز این گونه شعر را به معراج کمال نزدیکتر کردند.

امروز جوانان بسیاری در این سرزمین با شوق و امید به گفتن شعر در این زمینه مشغولند و از همین رو نیز استان البرز با جمعیت بیش از سه میلیون نفر بستر خوبی برای بروز استعدادها و توانایی های جوانان است.

همچنین بسیاری از شعرای آیینی سرای این استان در کنگره های ملی و کشوری حائز رتبه و عنوان هستند اما هنوز در سطح این استان شناخته شده نیستند و صد البته استعداد هایی وجود دارند که نیازمند توجه ، آموزش و حمایت هستند.



جشنواره شعر مادرانه‌های البرز که با هدف تعظیم تکریم جایگاه حضرت زهرا (س) و مقام مادر که با شرکت 120 شاعر و بیش از 250 اثر از نیمه فروردین ماه آغاز به کار کرد بستر خوبی بود برای نمایش استعدادها و توانایی های استان نوپای البرز و حضور گرم و چشمگیر شعرای استان به ویژه بانوان در این عرصه شعله های امید را در وجود ما افروخته تر کرد.

هیئت داوران جشنواره پس از بررسی بیش از 250 اثر از 120 شاعر در مرحله اول 57 اثر را برای مرحله دوم انتخاب کرده در مرحله دوم از بین 57 اثر کدبندی شده و بی نام 9 شاعر را در بخش اصلی و یک نفر را در بخش ویژه به عنوان شاعر برگزیده معرفی کرد.



باید اذعان کرد که سطح خوب شعرها باعث شده بود که رقابت بین شرکت کنندگان بسیار نزدیک باشد.

به همین دلیل هیأت داوران از همه کسانی که در این جشنواره شرکت کردند بخصوص تمام عزیزانی که آثار آنان به مرحله دوم راه یافت تقدیر و تشکر کرد.



هیئت داوران جشنواره مادرانه های البرز در پایان ابراز امیدواری کرد در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) بتوان گامی مثبت در جهت اعتلای شعر آئینی برداشته و برگزاری این جشنواره لبخندی باشد بر چهره مستوره حق حضرت زهرا (س)

اختتامیه جشنواره مادرانه های البرز شامگاه سه شنبه به حضور اعضای شورای شهر کرج، مدیر کل ارشاد البرز، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و جمعی دیگر از مسئولان و شعرای به نام در محل سالن کیومرث صابر اداره کل ارشاد البرز با حضور علاقمندان به شعر آئینی برگزار شد.