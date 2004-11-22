پاول:گروه هاي مبارز فلسطيني بايد سلاح هاي خود را تحويل دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه، كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا امروز دريك كنفرانس مطبوعاتي درجمع خبرنگارن دراريحا گفت: اگر عمليات تروريستي گروههاي مبارز فلسطيني متوقف نشود درحقيقت روند صلح با مشكل مواجه خواهد شد وممكن است متوقف مي شود.

خبرنگاري سوال كرد: آقاي پاول قبل از ورود به فلسطين اشغالي ازعلاقه شما به بحث پيرامون آينده گروههاي تروريستي فلسطين با مسئولان تشكيلات خودگردان فلسطين شنيديم درحالي كه اسرائيل مدعي است قدرت حزب الله لبنان براي انجام عمليات تروريستي با پشتوانه ايران و سوريه در حال گسترش است از طرفي هم آريل شارون نخست وزير اسراييل گفته است حزب الله لبنان انگيزه اصلي عمليات تروريستي است، نظر شما چيست؟ وي درپاسخ گفت: درمورد گروههاي مبارز فلسطيني وآنچه را كه شنيدم اين است كه رهبران فلسطيني اعلام كردند نهايت تلاش خود را براي دور ساختن گروههاي "تروريستي" از سرزمين فلسطين به عمل خواهند آورد.

وزير مستعفي امور خارجه آمريكا مدعي شد:گروه هاي مبارز فلسطنيي كه داراي پيشينه تاريخي اعمال تروريستي هستند بايد دراين شرايط سلاح هاي خود را تحويل دهند تا هم خطر را خود و هم از جامعه فلسطين دور سازند .

كالين پاول در مورد اظهارات اخيرسيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي درمورد حزب الله لبنان مدعي شد: درمورد اظهارات شالوم پيرامون حزب الله بايد بگويم كه حزب الله يك سازمان پايبند به تروريسم مي باشد واين جنبش از سوي ايران و سوريه پشتيباني مي شود .

كالين پاول در پايان گفت:ما اين موضوع (حمايت از حزب الله لبنان) را با سوريه وايران مورد بحث قرار خواهيم داد.