نخستین ایستگاه استاندارد انتقال پسماند در منطقه 6 کرج بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری کرج عصر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه در جمع خبرنگارن اظهارداشت: اولین ایستگاه استاندارد انتقال زباله با بهره گیری از مدرن ترین فناوری های روز دنیا در این منطقه به بهره برداری رسید.



همایون رضا مدنی افزود: سالیان متمادی دپوی زباله های انتقالی به این منطقه موجب آزار و اذیت شهروندان شده بود که این امر با تلاش مجموعه شهرداری کرج،سازمان پسماند و شهرداری منطقه 6 کرج محقق شد.



وی بیان کرد: عملیات احداث این ایستگاه از دو سال پیش آغاز شد و با حمایت ویژه شورای شهر و شهرداری کرج با رفع موانع پیش رو به بهره برداری رسید.



این مسئول گفت: این ایستگاه قابلیت جابجایی زباله ها به صورت بهداشتی را دارد و زباله ها پس از ورود به ایستگاه به سرعت تخلیه می شوند.

مدنی ادامه داد: با راه اندازی ایستگاه مذکور تبعات و مسائل زیست محیطی ناشی از آلودگی زباله ها و در کلانشهر کرج کاهش می یابد و زباله ها به صورت بهداشتی جمع آوری می شوند.

وی یادآور شد: در حال حاضر دو ایستگاه انتقال زباله در این کلانشهر در دست احداث است که امید می رود با رویکرد ویژه شهرداری کرج تا سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح های زیست محیطی باشیم.



