شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي مردم را به شركت در برنامه هاي هفته بسيج فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، در اين اطلاعيه آمده است: هفته بسيج سرشار از ياد ونام سيد و مرشد بسيجيان، حضرت امام (ره) است كه خود درس اخلاص و شجاعت را در مكتب حضرت سيدالشهدا (ع) كسب نمود و فرهنگ بسيج، بسيجي بودن و بسيجي ماندن را در ايران اسلامي احيا نمود.

بسيجي عاشق و پايبند ولايت است و با اشاراتي از مقام ولايتش براي جانفشاني و شهادت آماده مي شود، بسيجي سرباز گمنام اسلام است كه پيوسته از صراط مستقيم ولايت خارج نمي شود و گنجينه اي است كه نگاه همه آزادي خواهان را به خود معطوف ساخت تا باز همه پويندگان راه ولايت و حقيقت قدرت و تاثير شگرف ايمان، ايثار و شهادت را در دفع تجاوز، تحكيم بنيادهاي اسلامي و انقلابي و حفظ كيان ايران اسلامي نظاره گر باشند.

در پايان اين اطلاعيه تمامي نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي عضو شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از جمله سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت جهاد كشاورزي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، بنياد شهيد و ايثارگران انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان، سازمان فرهنگي هنري شهرداري، ستاد برگزاري نماز جمعه و مركز رسيدگي به امور مساجد ضمن تبريك و اداي احترام به همه بسيجيان سرافراز انقلاب اسلامي، از ايثارگريهاي اين حافظان اين ارزشهاي متعالي اسلام و انقلاب تجليل نموده و هفته بسيج را گرامي داشتند.