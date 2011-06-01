عمران حیدری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان درباره برنامه‌ریزی این مرکز در زمینه تولیدات تله فیلم، مجموعه، انیمیشن و مستند به خبرنگار مهر گفت: تهیه برنامه‌های داستانی، سریال، فیلم تلویزیونی، تله ‌تئاتر، مستند و انیمیشن از اولویت‌های اصلی مرکز است و بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال 10 تله‌فیلم، سه مجموعه، 50 مستند (10 مستند به زبان عربی) و 1000 دقیقه انیمیشن تولید می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: البته تاکنون یک فیلم تلوزیونی در مرحله پایانی تدوین، یک تله‌ فیلم در اواخر تصویربرداری و یک تله ‌فیلم دیگر مراحل تصویربرداری را پشت سر می‌گذرد. تصویربرداری دو فیلم تلویزیونی دیگر هم به زودی شروع می‌شود. همچنین سه انیمیشن 15 قسمتی هم در حال ساخت داریم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان خاطرنشان ساخت: علاوه بر آن 50 مستند در حال ساخت یا در مرحله نگارش داریم و همچنین نوشتن فیلمنامه سه مجموعه تلویزیونی نیز در حال انجام است. باید بگویم این مرکز از ابتدای امسال، تمام تعهدات‌اش ار در زمینه ساخت کارهای نمایشی و غیر نمایشی شروع کرده است. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا بتوانیم آثار فاخری ارائه کنیم.

حیدری در پاسخ به این سئوال که چگونه نیروهای توانمند را شناسایی می‌کنند؟ توضیح داد: خوشبختانه در استان خوزستان مشکلی از نظر نیروی متخصص در زمینه تولیدات کیفی نمایشی وجود ندارد و هنرمندان در صدا و سیما و دیگر مراکز هنری، حضور فعالی دارند.

وی خاطرنشان ساخت: در زمینه جذب هنرمندان و شناسایی آنها در جلسات و نشست‌های متعدد بارها اعلام کرده‌ایم که مرکز از حضور تمام هنرمندان استقبال می‌کند و حامی تمام طرح‌ها و برنامه‌های هنری فاخر است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان درباره اینکه سهم هنرمندان بومی در تولیدات این مرکز چقدر است، گفت: در تولید آثار فاخر و کیفی سهم عمده و اصلی به هنرمندان بومی داده می‌شود تا بتوانند قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌های خود را بروز دهند. ضمن آن‌که به منظور انتقال تجارب و آموزش فنون هنری به هنرمندان استانی لازم است در برخی موارد کنار هنرمندان بومی از هنرمندان ملی نیز استفاده شود.

حیدری در پایان افزود: در برنامه‌های امسال، از قابلیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان استانی که به هر دلیل از استان مهاجرت کرده‌اند نیز استفاده می‌کنیم و در حال حاضر با تعدادی از هنرمندان مرکز مذاکره کرده‌ایم و تولید برخی از آثار این مرکز را به عهده گرفته‌اند که باید از این هنرمندان قدردانی کنم و تاکید کنم این مرکز آمادگی حضور دیگر هنرمندان را درعرصه‌های مختلف دارد.