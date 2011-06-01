رالی مرگ در خیابانهای کرمان/ شوی شبانه خودروهای اسپرت

به گزارش خبرنگار مهر، صدای ممتد بوق و استرس و اضطراب ناشی از ترمز و صدای ناهنجار سیستمهای صوتی انواع خودروهای اسپرت در خیابانهای کلانشهر کرمان این روزها به امری عادی تبدیل شده است.

این امر در برخی خیابانهای کرمان بیشتر به چشم می خود و معابری همچون خیابان شفا، بلوار جمهوری اسلامی، میدان کوثر و خیابان هزار و یک شب عملا جولانگاه جوانانی است که با خودروهای سال خود این خیابانهای را به شوی اتومبیل تبدیل کرده اند.

نتیجه مرگبار تقلید از یک برنامه تلویزیونی

بروز تصادفهای دلخراش در شهر کرمان و واژگون شدن خودروها در این معابر هر روز پر رنگ تر می شود و در آخرین حادثه پس از پخش یک برنامه تلویزیونی در خصوص مهارت زنان در رانندگی دو دختر کرمانی با اقتباس از این برنامه اقدام به حرکات مخاطره میز کردند که درنهایت به انفجار اتومبیل و سوختن دو نفر در آتش انجامید.

در حالیکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی همچنان در مرحله تبدیل به آیین نامه است حرکات نمایشی روز به روز از سوی جامعه جوان کرمان با استقبال بیشتری مواجه می شود و این قوانین نیز نتوانسته است مشکل ماجراجویی جوانان را برطرف کند.

در تصادف اخیر شهر کرمان که منجر به آتش گرفتن یک خودرو پژو 207 و کشته شدن سه نفر شد علت بروز این حادثه سرعت بالای راننده و عدم کنترل خودرو در نتیجه برخورد با کناره خیابان و آتش سوزی اعلام شده است.

این خودرو که دو سرنشین دختر داشت پس از عدم کنترل راننده بدلیل سرعت بالا در بلوار پرستار کرمان به کناره جدول برخورد کرد و واژگون شد که درنهایت با کمک مردم راننده از خودرو خارج شد اما دختر دیگر در خودرو گیر کرد و در این لحظه مردم اقدام به برگرداندن خودرو واژگون شده کردند که بدلیل نقص در سیستم سوخت رسانی، خودرو به یکباره آتش گرفت و سرنشین دیگر در میان زبانه های آتش گرفتار شد و پس از چند لحظه به دلیل بروز چند انفجار پی در پی جان باخت.

در این میان یکی از مردم هم که برای کمک به فرد گرفتار به خودرو نزدیک شده بود به دلیل شدت انفجار جان باخت و چندین نفر نیز مصدوم شدند.

خیابانهای کرمان به پیست اتومبیلرانی تبدیل شده است

اجرای حرکات نمایشی که بخشی از هیجانات روحی جوانان را فرو می نشاند این روزها به امری عادی در برخی خیابانهای شهر به ویژه در نقاطی از بالای شهر تبدیل شده است و خیابانها هر شب محل حضور جوانانی است که با خودروهایی با مدل های مختلف در حال کورس گذاشتن با هم و ایجاد سر و صداهای ناهنجار با خودروهای خود هستند.

ماشینهایی با مدل مختلف و موتورهای پرسر و صدا که آدم را یاد رالی های کامپیوتری و فیلمهای هراس انگیز می اندازند.

هر چند که بعضا پلیس با این گونه افراد برخورد می کند اما به نظر می رسد پلیس نیز تنها می تواند به بخشی از خیابانهای شهر اشراف داشته باشد و در بقیه نقاط شهراجرای این گونه حرکات نمایشی حتی تماشاگران خاص خود را دارد که در کناره خیابان ایستاده و برای افراد خاطی دست می زنند.

احداث پیست اتومبیل رانی کرمان به کندی پیش می رود

البته پیست اتومبیلرانی کرمان نیز که در خارج از شهر و در اطراف پردیسان قائم قراردارد می تواند برای جبران برخی از خسارتهای ناشی از حرکات نمایشی راهگشا باشد اما با توجه به اینکه این پیست زیر سازی نشده و استانداردهای یک پیست مناسب برای اجرای این حرکات را ندارد نمی توان زیاد به آن امیدوار بود.

عدم توجه خانواده ها به خرید خودرو متناسب با نیاز برای نوجوانان و جوانان یکی از اصلی ترین مسائلی است که هیچ گاه به آن توجه نشده است و خانواده ها به محض اینکه فرزندشان به سن قانونی برای دریافت گواهینامه می رسد نسبت به خرید خودرو اقدام می کنند که بسیار اشتباه وهمراه با ریسک بالاست و در حقیقت نقطه آغاز بروز سوانح در خیابانها است.

پلی استیشن بازی در خیابانهای کرمان

سرهنگ مسعود غفوریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از کودکی و با بازیهای پلی استیشن کودکان رانندگی با سرعت بالای 240 را یاد گرفته و هیچ گاه در این بازیها دچار تصادف نمی شوند و به همین دلیل در بزرگسالی به محض دریافت گواهینامه و با توجه به اینکه در سالهای اخیر وضع اقتصادی خانواده ها بهتر شده نسبت به خرید خودرو برای فرزندان کم سن اقدام می شود و در نتیجه آنچه در بازی کودکی یادگرفته اند در خیابان و جاده ها اجرا می کنند و نتیجه آن نیز تصادفات خسارت بار همراه با آمار فوتی بالا است.

وی یادآورشد: اجرای حرکات نمایشی توسط موتور و خودروهایی که عمدتا به وسیله جوانان کم سن و سال هدایت می شود یکی از مسائل اصلی بروز تصادفات است.

غفوریان ادامه داد: به دلیل نبود مکان مناسب مانند پیست اتومبیلرانی و موتور سواری جایی برای تخلیه هیجان در جوانان نیست و در نتیجه این حرکات خطرناک در خیابانها اجرا می شوند که نمونه آن همین تصادف اخیر خودرو بود که به دلیل الگوبرداری غلط اتفاق افتاد.

وی با اظهار تاسف از پخش برخی برنامه های با انعکاس منفی توسط صدا و سیما گفت: تصادف چند شب گذشته کرمان دقیقا چند ساعت بعد از پخش تصاویر اتومبیلرانی در یکی از برنامه های پر بیننده و تصاویری از رانندگی همراه با حرکات نمایشی توسط بانوان کرمانی پرداخته بود، اتفاق افتاد و چند ساعت بعد در تصادف کرمان خودرویی که دو خانم بر آن سوار بودند همان حرکات مشابه برنامه تلویزیونی را تکرار کرده در نتیجه به همراه خود یک نفر دیگر را نیز به کام مرگ برده و چند نفر را دچار جراحت کردند که باید گفت این حرکت ناشی از تبلیغ با بار منفی بود.

وی ادامه داد: پیست اتومبیلرانی و موتور سواری کرمان متاسفانه سرعت اجرای کندی دارد و هم اکنون تنها یک پیست موتور کراس در کرمان وجود دارد در حالیکه یک موتور هوندا نیز باید جایی برای اجرای این حرکات داشته باشد تا شاهد حرکات نمایشی به ویژه توسط موتورسواران نباشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: قانون جدید راهنمایی و رانندگی منتظر ابلاغ آیین نامه از سوی مجلس است و با اجرای این ماده قانونی بخش نسبتا زیادی از این حرکات نمایشی کاهش می یابند.

فرهنگ رعایت قوانین رانندگی در کشور مطلوب نیست

وی ادامه داد: حل چالش های این چنینی در جامعه کار فرهنگی می خواهد و با توجه به اینکه برنامه های فرهنگی نیز زمان بر است نمی توان مثل اجرای طرح کمربند ایمنی با برخورد پلیس امیدوار به اجرای صحیح قانون بود.

وی گفت: متاسفانه فرهنگ رانندگی در ایران ضعیف است و در استان کرمان هم این فرهنگ همچون سایر نقاط کشوراست و برای رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی امری جدی نیستند و اگر در چهارراهی پلیس نباشد و چراغ قرمز باشد بعضی رانندگان به راحتی قانون گریزی می کنند و عبور می کنند که ممکن است در همین عبور غیرقانونی خود و دیگران را نیز دچار سانحه کنند.

وی یکی از دلایل اصلی تخلفات و فرهنگ ضعیف رانندگی در استان را قانون گریزی برخی رانندگان دانست و افزود: متاسفانه همین قانون گریزی باعث می شود که بعضا موتورسواران در پیاده رو ها رانندگی کنند و یا خودرو ها در پیاده رو پارک کنند و به قانون بی احترامی شود.

غفوریان یادآورشد: پلیس تلاش خود را برای جلوگیری از بی قانونی انجام داده و می دهد ولی متاسفانه اجرای حرکات نمایشی و راههای کاهش آن با عملکرد پلیس هیچ ارتباطی ندارد و نیاز به توجه خانواده ها و رسانه ها دارد.

وی تعامل پلیس و مردم را یکی از راههای قانونمند شدن دانست و گفت: هیچ یک از این دو به تنهایی موفق عمل نمی کنند بلکه مردم باید در تعامل و همکاری با پلیس باشند تا بتوان جلو تصادفات و خسارات این چنینی را گرفت.

تماس های خبرنگارمهر با شهرداری و مسئولین پروژه پیست اتومبیلرانی کرمان به جایی نرسید و این پیست که سالهاست خاکبرداری شده است همچنان به صورت یک محوطه خاکی در روزهای جمعه و ایام تعطیل محل جولان دادن خودروهای مختلف است.

استقبال تماشاگران از شوهای شبانه خودروها

جوانان برای لحظاتی با حرکات نمایشی بخشی از اوقات فراغت خود و مردم را پر می کنند و جالب اینکه این حرکات با استقبال بسیار خوبی نیز مواجه است که با توجه به بی تفاوتی مسئولین در سرعت دادن به اجرای این پروژه باید گفت مردم راهی به جز سرعت دادن به خودرو در خیابانها ندارند چون به این روش خودرو زیاد آسیب نمی بیند.

صدای ناهنجار حرکت یک خودروهای مدل بالا از خیابان می آید و لحظاتی بعد صدای کشیده شدن ترمز و برخورد با شی که می تواند یک انسان باشد و معلولیت و یا مرگ در انتظار عابران است و در این میان هیچ کس نمی پرسد تولید این همه خودرو و ورود بی برنامه آن به سامانه حمل و نقل به چه قیمتی صورت می گیرد.

روند آلودگی در شهرهای و کلانشهرها تاکیدی بر افزایش تعداد خودروهاست و تاوقتی که برخی از مردم قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند آمار تصادفات روند صعودی خواهد داشت و در این میان رسانه هاا با توجه به همه گیری اش می تواند بخش زیادی از این فرهنگ سازی را برعهده گیرد.