سال موفق شهرداری در ورزش تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشی که سالهاست در رکود به سر می برد و نه تنها شهرداری بلکه دیگر نهادها و ارگانهای استان نیز با توجه به توان خود باید در این راه به تربیت بدنی استان یاری رسانند.

طی چند ساله گذشته با تلاش و حمایتهای شورای شهر و شهرداری تبریز قدمهای مناسبی برای ورزش برداشته شده و با افزایش میادین و سالن های ورزشی در سطح شهر، رغبت مردم نیز به ورزش بیشتر شده است و همشهریان با ورزشهای صبحگاهی و انجام حرکات در فضاهای باز در اوقات فراغت با دستگاههای تعبیه شده در تمام پارکهای سطح شهر گام موثری در سلامتی خود بر می دارند.

اما اقدامات شهرداری تنها به ورزش همگانی محدود نمی شود، زیرا این سازمان توانسته است با احیا ورزش قهرمانی در شهر و استان نوعی نشاط و شادابی را در سطح شهر افزایش دهد و با توجه به پسوند همیشگی تبریز در ادامه نام این سازمان می تواند نوعی تبلیغ برای جذب سرمایه گذاری در این شهر کهن نیز باشد زیرا با موفقیت تیمهای ورزشی تبریز، همیشه و در کلیه نقاط ایران و حتی آسیا نام تبریز و آذربایجان بر سر زبانها خواهد افتاد و چه هدفی بالاتر از اینکه نام تبریز و آذربایجان در جای جای نقاط ایران و خارج از آن به نیکی و احترام یاد شود.

اقدام شهرداری در خصوص ورزش قابل ستایش است

استاندار آذربایجان شرقی نیز که همواره به عنوان حامی در کنار ورزش حضور داشته و همیشه یکی از پیشروان حیطه ورزش به شمار می رود همواره نقش موثری در موفقیت ورزش در استان داشته، اقدام شهرداری تبریز در این حوزه را که موجب احیا و رونق دوباره فوتبال تبریز شده قابل ستایش دانسته است.

بیگی در این باره می گوید: هر بار که نام تیم فوتبال شهرداری تبریز به میان می‌آید حس غرور و نشاط نزد همه و شخص بنده ایجاد می‌شود.

بر همین اساس اراده ‌ای قوی برای حمایت از فوتبال و تیم‌های فوتبال تبریز در سطح مدیریت استان حاکم شده است .

وی تاکید می کند: دیگر کمتر کسی است که جایگاه فوتبال تبریز در سطح اول فوتبال کشور را انکار کند و همه فهمیده‌اند که تبریز همانند گذشته به قطب فوتبال ایران تبدیل شده است .

شهرداری تبریز بی‌حاشیه‌ترین تیم لیگ برتر بود

علیرضا نوین که با ایجاد سازمان ورزش و سازمان فرهنگی شهرداری نقش بزرگی در احیای ورزش تبریز داشت باشگاه شهرداری تبریز را بی‌حاشیه‌ترین تیم لیگ برتر اعلام کرد و گفت: با وجود تمام اجحاف‌ها و حاشیه‌هایی که در طول این مسابقات گریبانگیر تیم ما شد و امتیازاتی را به ناحق از تیم شهرداری گرفت، با این حال این تیم با ارائه بازی‌های جوانمردانه راه خود را طی و با شایستگی جایگاه خود را در لیگ برتر تثبیت کرد.

شهردار تبریز از تبدیل شدن تیم فوتبال شهرداری این شهر به قطب دوم فوتبال شمالغرب کشور خبر داد و گفت: ورزش والیبال نیز با راهیابی به لیگ برتر از طراوت و شادابی بخصوصی برخوردار خواهد بود.

نوین با اشاره به نقش و تاثیر موفقیت های ورزشی در ایجاد و ارتقای سطح نشاط و امید اجتماعی در بین مردم به ویژه جوانان، بیان کرد: مدیریت شهرداری با حمایت شورای شهر در کنار اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی، به مسائل فرهنگی، ورزشی و اجتماعی نیز توجه جدی دارد و تلاش می کند زمینه را برای تامین نیازهای اجتماعی مردم فراهم کند .

شهرداری تبریز حضوری قدرتمند در لیگ برتر خواهد داشت

میر معصوم سهرابی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری نیز در این خصوص گفت: با تقویت تیم های فوتبال و والیبال و برنامه ریزی مدون حضور قدرتمندی در لیگ خواهیم داشت.

سهرابی افزود: اکنون که توانستیم در اولین سال حضور خود در لیگ برتر جایگاه خود را تثبیت کنیم وقت آن رسیده است که با حمایت مردم خوب آذربایجان نماینده شایسته ای برای این خطه باشیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تیم شهرداری با رکوردی دست نیافتنی راهی لیگ برتر شد اما به دلیل نبود زمان برای بدنسازی و بازیکن گیری متاسفانه در طول فصل با مشکلات زیادی روبرو شدیم.

سهرابی تاکید کرد: شهرداری تبریز در دومین سال حضور خود جزو مدعیان خواهد بود و اخذ سهمیه آسیا دور از دسترس این تیم نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که برای فصل بعد حمید درخشان را حفظ می کنند یا خیر گفت: برنامه های درخشان باید در هیات مدیره تصویب شود، اولویت مان حفظ درخشان است و گزینه دیگری را مدنظر نداریم.

سهرابی ادامه داد: اکثر بازیکنان شهرداری با باشگاه قرارداد دو ساله دارند و قصد داریم استخوان بندی تیم را حفظ کنیم .

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اظهار داشت: با توجه به نظر ویژه شورای شهر و شهردار تبریز به مقوله ورزش همپا با تربیت بدنی برای موفقیت ورزش تبریز و استان تلاش خواهیم کرد.

سهرابی اضافه کرد: حضور قدرتمندانه در لیگهای برتر فوتبال و والیبال از اهداف این سازمان است و ما می خواهیم با پیروزیهای این تیمها نقش کوچکی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی در این شهر تبریز و خطه آذربایجان داشته باشیم.