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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۹

«اقلیم خاطرات» عروس امام (ره) نقد می‌شود

«اقلیم خاطرات» عروس امام (ره) نقد می‌شود

کتاب «اقلیم خاطرات» نوشته فاطمه طباطبایی، عروس امام‌خمینی (ره) و همسر زنده‌یاد سیداحمد خمینی، سه‌شنبه 17 خرداد در شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه طباطبایی نویسنده «اقلیم خاطرات»، محسن بهشتی‌سرشت رییس گروه تاریخ پژوهشکده امام‌خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و رسول جعفریان، رییس کتابخانه مجلس و تاریخ‌نگار در این نشست حاضر خواهند شد.

فاطمه طباطبایی، عروس امام‌خمینی (ره) و همسر زنده‌یاد سیداحمد خمینی، خاطرات مستند 10 سال (1347- 1357) خود را در 8 فصل کتاب «اقلیم خاطرات» تدوین کرده  که این کتاب در بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شد.
 
چاپ نخست این کتاب در قطع وزیری و 612 صفحه، با شمارگان 5000 نسخه و بهای 150 هزار ریال توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،‌ وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی (ره) به چاپ رسیده است.
 
نشست نقد و بررسی کتاب «اقلیم خاطرات» ساعت 16:30 سه‌شنبه 17 خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.
کد مطلب 1326082

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