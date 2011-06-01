82 میلیون پاکت شیر در مدارس شهر تهران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی خواه در همایش اختتامیه شیر مدارس شهر تهران که چهارشنبه در سالن امام علی منطقه 15 برگزار شد، گفت: امسال به تمامی دانش آموزان اعم از دوره های پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی بیش از 70 نوبت شیر توزیع شده است.

وی افزود: مهرورزی و خدمت رسانی به بندگان جزو شاخص ترین شعارهای دولت در 6 سال گذشته بوده است. یکی از بزرگترین رسالت های آموزش و پرورش توجه به رشد جسمی، حرکتی، عقلانی و فکری دانش آموزان است به این منظور وظیفه آموزش و پرورش و ماموریت اصلی آن تعلیم و تربیت دانش آموزان است.

یزدی خواه ادامه داد: اگر دانش آموزان شاداب نباشند در زمینه رشد علمی، عاطفی و شخصیتی دچار نقصان می شوند بنابراین توجه به سلامت دانش آموزان از برنامه های آموزش و پرورش بوده است.

وی ادامه داد: حضور رابطان بهداشت و توجه به بهداشت جسمی جزو برنامه های آموزش و پرورش است که در این میان بحث تغذیه آنها بسیار مطرح است.

رئیس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در برخی از استانها در کنار توزیع شیر، نان غنی شده و خرما نیز به دانش آموزان داده می شود اما برای شهرهای تقریبا برخوردار فقط توزیع شیر در دستور کار قرار دارد.

یزدی خواه به درخواست همکاری سازمان هایی مانند محیط زیست، شهرداری، هلال احمر و بهداشت اشاره کرد و گفت: بسیاری از سازمان ها تقاضای اجرای برنامه های مشترکی با سازمان آموزش و پرورش را دارند که در این میان نقش بی بدیل آموزش و پرورش در نهادینه کردن هنجارها و رفتارها بسیار مورد توجه است.